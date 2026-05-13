Нарешті нова Siri, покращення Liquid Glass і гнучкий додаток камери: ключові зміни iOS 27

Наближення конференції WWDC 2026 супроводжується масштабними витоками про наступну ітерацію мобільної платформи Apple. Очікується, що iOS 27 принесе не просто косметичні виправлення, а фундаментальне перетворення взаємодії користувача з пристроєм через штучний інтелект та гнучкість інтерфейсу.

Які інновації зроблять iOS 27 найважливішим оновленням десятиліття?

Центральним елементом iOS 27 стане докорінно перероблена Siri, яка перетвориться на повноцінного чатбота та інтелектуального агента, здатного конкурувати з ChatGPT, Claude і Gemini. Ми чекали цього кілька років, але компанія Apple все тягнула й тягнула, програючи битву за ринок ШІ. Останні витоки свідчать, що наше очікування нарешті добігає кінця, пише 24 Канал, який проаналізував чутки та зібрав їх докупи.

У iOS 27 Siri переважно працюватиме в Dynamic Island, але вперше з’явиться й окремий додаток Siri,

– зазначає видання Bloomberg.

Новий додаток дозволить користувачам переглядати історію розмов, створювати нові чати через кнопку "+" та завантажувати документи чи зображення для аналізу. Крім того, в інтерфейсі з'явиться сітка прямокутників із резюме минулих обговорень, пише MacRumors.

Інтеграція з Dynamic Island стане глибшою: при активації асистента з'являтиметься анімація у формі пігулки, а результати запитів відображатимуться у вигляді прозорих карток.

Коли користувачі взаємодіють із Siri, вони можуть прокрутити прозору картку результатів униз, щоб перейти в режим чатбота, який виглядає подібно до ланцюжка текстових повідомлень,

– повідомляє журналіст Маркус Мендес, який пише для видання 9to5mac.

Цей режим включатиме міні-картки для погоди, нотаток та майбутніх зустрічей. Окрім власного інтелекту Apple, користувачі зможуть обирати сторонні сервіси, такі як Gemini або ChatGPT, як стандартні інструменти для написання текстів чи створення зображень.

Для підвищення ефективності Siri компанія навіть відправила значну частину інженерів на спеціальний інтенсивний курс навчання.

Apple відправляє значну частину своїх інженерів, що працюють над Siri, на кількатижневий інтенсивний курс, щоб вони навчилися програмувати з використанням штучного інтелекту",

– провідомляло раніше видання The Information.

Це підкреслює серйозність намірів розробників зробити асистента "завжди активним агентом, який може використовувати персональні дані та виконувати дії в різних додатках".

Apple усе ще вибирається з ями, в яку потрапила з Liquid Glass

Важливою частиною оновлення стане вдосконалення мови дизайну Liquid Glass, пише 9to5mac. Головна мета змін – зробити інтерфейс більш раціональним та легким після того, як численні користувачі розкритикували новий дизайн після його першої появи.

Однією з помітних змін стане повернення до уніфікованого дизайну панелі вкладок у таких програмах, як Apple Music, Podcasts та Apple TV, де пошук знову буде об'єднано з іншими елементами навігації. Також з'явиться нова анімація клавіатури, яка ніби висуватиметься знизу екрана, повідомили в MacRumors.

Додаток "Камера" стане більш гнучким і настроюваним

Додаток Камера зазнає чи не найбільшої трансформації з моменту виходу iOS 26.

Apple планує оновити додаток "Камера", зробивши його повністю настроюваним у рамках більш широкого набору змін у користувацькому інтерфейсі, які з’являться в наступному оновленні програмного забезпечення для iPhone,

– пише аналітик Bloomberg Марк Гурман.

Користувачі зможуть самостійно обирати, які функції відображати у верхній частині інтерфейсу, наприклад, спалах, експозицію, таймер чи роздільну здатність. Ці елементи керування називатимуться віджетами, і їх можна буде вибирати з прозорого лотка, що з'являється знизу. Більше того, з'явиться спеціальний "Siri mode" для камери, що інтегрує функції візуального інтелекту безпосередньо в процес зйомки.

Ще більше змін

Зміни торкнуться й інших стандартних програм:

У Safari оновлять стартову сторінку, додавши чотири вкладки для швидкого перемикання між обраним, закладками, списком читання та історією.

Додаток "Погода" отримає нову панель "Conditions" для зручного моніторингу опадів та вітру на головному екрані.

Для творчих користувачів Apple оновить Image Playground, додавши можливість редагувати створені зображення за допомогою текстових описів змін та використовуючи нові моделі для досягнення більшої реалістичності.

Навіть налаштування головного екрана стануть простішими завдяки появі функцій скасування та повторення дій (Undo/Redo).

Коли покажуть iOS 27?

Офіційна презентація iOS 27 відбудеться 8 червня 2026 року під час основної доповіді на WWDC. Реліз фінальної версії для всіх користувачів традиційно очікується у вересні.

Вам також буде цікаво згадати: як Apple обіцяла нам нову Siri – всі анонси та обмани, які нас розчарували

Apple почала активно просувати ідею "нової Siri" у червні 2024 року під час конференції WWDC 2024. Саме тоді компанія представила платформу Apple Intelligence та заявила, що Siri отримає повноцінні функції генеративного штучного інтелекту, пригадує 24 Канал.

На презентації Apple показувала асистента, який нібито розуміє контекст користувача, бачить вміст екрана, аналізує листування, фотографії, файли та може виконувати складні команди між різними застосунками. Компанія демонструвала сценарії, де Siri шукала документи з листів, знаходила конкретні повідомлення, запам'ятовувала рекомендації друзів і навіть могла відповідати на питання так само, як звичайний чатбот, пише MacRumors.

Apple тоді створила враження, що революційна Siri майже готова. Частину дрібних функцій Apple Intelligence дійсно випустили в iOS 18, зокрема інтеграцію з ChatGPT, функцію Type to Siri та новий інтерфейс асистента.

Але найголовніше – персоналізована Siri – так і не з'явилося. Уже в березні 2025 року Apple офіційно визнала, що реліз переноситься. Компанія заявила, що для запуску "потрібно більше часу", а функції з'являться "протягом наступного року". Як можна зрозуміти, це знову був обман.

Пізніше стало зрозуміло, що проблема значно серйозніша. Керівник програмного напряму Apple Крейг Федерігі пояснив, що перша архітектура нової Siri не відповідала стандартам якості компанії. За його словами, система працювала лише у "простих сценаріях", але починала помилятися в складніших ситуаціях. У підсумку Apple довелося фактично перебудовувати Siri на новій архітектурі другого покоління. Саме це й спричинило масштабну затримку.

На тлі цього Apple почала отримувати серйозну критику. Частина користувачів і аналітиків вважає, що компанія показала функції, які насправді ще не були готові до запуску. Ситуація навіть завершилася колективним позовом у США. У 2026 році Apple погодилася на врегулювання справи на суму близько 250 мільйонів доларів через претензії щодо реклами ШІ-функцій Siri для iPhone 15 Pro та iPhone 16, повідомляє TechRadar.

Усе це сильно вдарило по репутації Apple у сфері штучного інтелекту. Поки Google активно просувала Gemini, а Microsoft інтегрувала Copilot у свої сервіси, Apple виглядала компанією, яка не встигає за ринком. Навіть деякі обіцяні інструменти для розробників, зокрема Swift Assist для Xcode, також так і не були випущені у заявлені терміни, на що скаржилися користувачі на Reddit.

Тепер ми чекаємо WWDC 2026: що відомо про конференцію

Тепер головна надія Apple пов'язана з WWDC 2026. Компанія офіційно підтвердила, що конференція відбудеться з 8 по 12 червня 2026 року. Головна презентація запланована на 8 червня в Apple Park у Купертіно. Apple покаже iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 та visionOS 27.

Головною темою WWDC 2026 майже напевно стане штучний інтелект, пише 24 Канал. За останні місяці з'явилося багато витоків про те, що Apple готує "Siri 2.0". Йдеться про нову версію асистента, яка працюватиме значно ближче до ChatGPT або Gemini. Інсайдери пишуть про повноцінний режим чат-бота з підтримкою довгих діалогів, новий інтерфейс Siri, інтеграцію в Dynamic Island та навіть окремий застосунок Siri.

Крім того, Apple нібито розширить співпрацю з Google Gemini. Очікується, що Gemini допоможе реалізувати частину функцій Apple Intelligence. У витоках також згадуються ШІ-функції для календаря, здоров'я та персональних рекомендацій.

Які ще функції ми чекаємо в iOS 27?

Попередні витоки згадували використання Visual Intelligence для аналізу об'єктів у кадрі, пише The Verge.

Також Apple нібито тестує автоматичне групування вкладок за допомогою ШІ в Safari, за даними Tom's Guide.

З'являлися чутки про підтримку супутникового 5G-зв'язку для майбутніх iPhone, надсилання фотографій через супутниковий режим і навіть роботу Apple Maps через супутник. Частина цих функцій може бути ексклюзивною для нових моделей iPhone 18 Pro.

Окремий напрям розвитку iOS 27 – стабільність системи. Інсайдери порівнюють майбутнє оновлення з Mac OS X Snow Leopard, тобто Apple може зробити акцент не лише на нових функціях, а й на виправленні помилок, оптимізації та продуктивності після неоднозначної реакції користувачів на iOS 26.

При цьому зараз немає повної впевненості, що Apple встигне завершити всі ШІ-функції до релізу iOS 27 восени 2026 року. Частина журналістів і користувачів уже відкрито сумнівається у здатності компанії швидко наздогнати конкурентів після серії затримок і перенесень Siri.