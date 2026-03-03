Битва поколінь: як порівнюються iPhone 17e та iPhone 16e і чи варто вам оновлюватися
- iPhone 17e отримав подвоєний об'єм базової пам'яті до 256 ГБ і новий чип Apple A19 з покращеною продуктивністю та підтримкою штучного інтелекту.
- Смартфон має покращену міцність завдяки новому склу Ceramic Shield 2, підтримку MagSafe, вдвічі швидшу бездротову зарядку та оновлену програмну обробку для камери.
Apple оновила свою найдешевшу модель смартфона через рік після виходу попереднього покоління. Новий iPhone 17e з'явився на ринку як пряма відповідь на критику та запити користувачів, пропонуючи суттєві вдосконалення у тих сферах, де попередня модель здавалася компромісною. Попри значні внутрішні зміни, зовні пристрій зберіг багато знайомих рис свого попередника.
Які покращення отримав iPhone 17e?
Однією з найважливіших змін в iPhone 17e став перехід на подвоєний об'єм базової пам'яті. Якщо раніше стартова модель iPhone 16e пропонувала лише 128 гігабайтів, то тепер користувачі отримують 256 гігабайтів за ту ж саму початкову ціну в 599 доларів. Це значно підвищує цінність пристрою, адже вартість версії на 512 гігабайтів також знизилася з 899 доларів до 799 доларів. Такий крок робить новинку серйозним конкурентом для багатьох Android-смартфонів середнього сегмента, пише 24 Канал.
Продуктивність пристрою вийшла на новий рівень завдяки використанню найсучаснішого чипа Apple A19, виготовленого за 3-нанометровим техпроцесом, як зазначає Apple на сторінці пристрою. Це той самий процесор, що встановлений у дорожчому iPhone 17, хоча у версії "e" він має 4-ядерний графічний процесор замість 5-ядерного. iPhone 16e оснащений чипом Apple A18.
Важливою особливістю A19 в iPhone 17e є наявність спеціальних нейронних прискорювачів у ядрах графічного процесора, що забезпечує кращу роботу функцій штучного інтелекту.
Крім того, смартфон отримав новий модем C1X, який, за словами виробника, працює у два рази швидше за оригінальний модем C1, встановлений у попередній моделі.
iPhone 17e отримав один новий колір / Фото Apple
Екран
Дисплей iPhone 17e залишився з діагоналлю 6.1 дюйма та виконаний за технологією OLED. Він усе ще підтримує лише частоту оновлення 60 герців і має виріз у верхній частині екрана замість сучасного Dynamic Island, відзначає 9to5mac.
Типова яскравість складає 800 ніт, а пікова досягає 1200 ніт, що може здатися недостатнім при використанні під прямим сонячним промінням, враховуючи, що деякі сучасні флагмани пропонують близько 3000 ніт яскравості.
Проте суттєво покращилася міцність: нове скло Ceramic Shield 2 у три рази краще протистоїть подряпинам порівняно з першим поколінням і має вдосконалене антивідблискове покриття. Це дозволить багатьом користувачам відмовитися від додаткових захисних плівок чи скла.
Батарея та заряджання
Нарешті була виправлена одна з головних відсутніх функцій попередника – підтримка MagSafe. Тепер iPhone 17e оснащений магнітним кільцем на задній панелі, що дозволяє використовувати широкий спектр аксесуарів: від тримачів і гаманців до зовнішніх акумуляторів.
Разом із цим швидкість бездротової зарядки зросла у два рази – з 7,5 вата до 15 ватів. Смартфон також отримав підтримку стандарту Qi2. При цьому акумулятор ємністю 4005 міліампер-годин забезпечує до 26 годин відтворення відео, що ідентично показникам попередньої моделі, яка мала 3961 міліампер-годин.
Камера
Камера iPhone 17e залишається одинарною з роздільною здатністю 48 мегапікселів та діафрагмою f/1.6, пише PhoneArena.
Попри відсутність додаткових об'єктивів, програмна обробка зазнала покращень. Тепер портретний режим нового покоління з контролем фокуса та глибини працює не лише для людей, а й для домашніх тварин – собак та котів. Пристрій автоматично зберігає інформацію про глибину різкості, дозволяючи змінювати точку фокусування вже після створення знімка у додатку Фотографії.
Селфі-камера на 12 мегапікселів залишилася без змін і, на жаль, не отримала підтримки функції Center Stage, яка доступна у дорожчих моделях.
Дизайн
Візуально iPhone 17e майже не відрізняється від iPhone 16e, як можна побачити власній сторінці останнього. Смартфон має алюмінієву рамку, скляну задню панель з матовим покриттям та захист від води за стандартом IP68. Габарити залишилися незмінними: 146,7 на 71,5 міліметра при товщині 7,8 міліметра.
Вага пристрою лише незначно збільшилася – до 169 грамів проти 167 грамів у попередника.
До класичних чорного та білого кольорів у iPhone 16e додався новий варіант – ніжно-рожевий.