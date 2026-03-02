Скільки коштуватиме iPhone 17e в Україні: орієнтовні ціни та порівняння з базовою версією
- iPhone 17e у США коштує 599 доларів за 256 ГБ, в Україні ціна може бути 30 – 40 тисяч гривень, що дешевше, ніж стандартний iPhone 17.
- iPhone 17e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей, 3-нм чип A19, 48 МП камеру, підтримує 5G, MagSafe і бездротову зарядку до 15 Вт.
Apple представила найдоступніший iPhone 17e зі стартовою ціною 599 доларів у США. Розповідаємо, яку реальну ціну може мати новинка в Україні, які ключові характеристики вона пропонує та як вона виглядає на тлі базового iPhone 17.
Новий смартфон Apple iPhone 17e дебютував зі стартовою ціною 599 доларів за версію з 256 ГБ накопичувача та 799 за 512 ГБ у США, розповідає 24 Канал.
Це звичний стратегічний крок Apple спрямований на розширення своєї присутності у сегменті "доступніших" смартфонів. Фактично модель залишається на рівні попереднього iPhone "е", але отримує сучасні апаратні можливості.
Скільки iPhone 17e може коштувати в Україні?
Орієнтовно в Україні за базову версію iPhone 17e можуть просити 30 – 40 тисяч гривень, якщо конвертувати доларову вартість з урахуванням місцевих податків, мит і курсових коливань (схожі моделі Apple традиційно продаються дорожче, ніж номінальна ціна в США).
Це приблизно на 10 – 15 % дешевше порівняно з цінами на стандартний iPhone 17 при його запуску в Україні.
Які характеристики отримав iPhone 17e?
iPhone 17e отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR із яскравістю до 1200 ніт і захистом Ceramic Shield 2. Корпус виконаний з алюмінію, є захист від води та пилу за стандартом IP68.
Смартфон працює на 3-нм чипі A19 і підтримує 5G. За продуктивністю це повноцінний сучасний iPhone, який без проблем справляється з іграми, фотообробкою та багатозадачністю.
Основна камера на 48 МП підтримує 2x наближення без окремого телеоб'єктива та запис відео у 4K. Є MagSafe, бездротова зарядка до 15 Вт і швидка зарядка через USB-C. Також доступні супутникові функції безпеки та виявлення ДТП.
Детальніше про характеристики iPhone 17e читайте в нашому окремому матеріалі.
Чого очікувати користувачам?
Нова модель позиціюється як справжній "доступний флагман" – з сучасним процесором, якісною камерою, підтримкою актуальних стандартів зв'язку і MagSafe, але за помітно нижчою ціною, ніж у базового iPhone 17.
Це має зробити iPhone 17e привабливим для широкого кола покупців, які бажають пристрій Apple із достатньо хорошими характеристиками, але і з максимальною вигодою
iPhone 17e vs. iPhone 17: чим вони відрізняються?
|iPhone 17e
|iPhone 17
|Дисплей
|OLED 6,1″ Super Retina XDR
|OLED 6,3″ Super Retina XDR із ProMotion до 120 Гц (плавніший)
|Процесор
|A19 (8 ГБ RAM у деяких збірках)
|A19 із ProMotion підтримкою графіки
|Камери
|Одна 48 МП Fusion
|48 МП система Dual Fusion і 18 МП фронтальна
|Пам'ять
|256 ГБ і 512 ГБ
|256 ГБ і 512 ГБ
|Частота дисплея
|60 Гц
|До 120 Гц
|MagSafe
|Так
|Так
|Рекомендована ціна США
|599 доларів
|800 – 850 доларів (на старті продажів)
Стандартний iPhone 17 має перевагу в плавності анімації завдяки ProMotion, трохи кращу камеру і більший дисплей. Однак за своєю базовою "начинкою" – процесор і автономність – вони близькі. Але різниця в ціні може бути визначальною при виборі для багатьох користувачів.