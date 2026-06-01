У мережі показали перший підтверджений колір майбутнього iPhone Ultra

У мережі з'явилися перші детальні зображення макета майбутнього складаного смартфона від Apple, відомого як iPhone Ultra. Витік розкриває не лише дизайн очікуваної новинки, а й один із її ключових кольорів.

Нові деталі про довгоочікуваний гнучкий девайс від Apple опублікувало профільне видання MacRumors. Свіжий витік демонструє особливості конструкції та колірне оформлення корпусу, яке може стати базовим для цієї серії.

Яким буде дизайн першого складаного смартфона від Apple?

Очікується, що компанія Apple представить свій перший гнучкий смартфон уже у вересні цього року разом із лінійкою iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, хоча підтверджень, звісно ж, немає, бо компанія не анонсувала пристрій жодним чином.

Нещодавно китайський інсайдер Ice Universe опублікував у соцмережі Weibo розмите фото пристрою. Хоча автоматичний переклад супровідного тексту називає його прототипом, експерти припускають, що це лише деталізований макет (муляж), створений сторонніми виробниками. Проте він дає чітке уявлення про те, як виглядатиме новинка у білому виконанні.

Які технічні характеристики отримає iPhone Ultra?

За інформацією інсайдера Instant Digital, білий колір наразі є єдиним "підтвердженим" варіантом для майбутнього гаджета. Журналіст видання 9to5mac Бен Лавджой зазначає, що пристрій на фото має дещо дешевий пластиковий вигляд, що й вказує на стороннє походження макета.

До того ж, ми бачимо дивну асиметрію блоку камер – Apple навряд чи допустить подібне у своєму флагманському смартфоні. Водночас цей муляж є набагато деталізованішим за ті, які мережа бачила минулого місяця.

Щодо технічних характеристик:

Очікується, що iPhone Ultra матиме зовнішній дисплей розміром від 5,3 до 5,5 дюйма.

У розгорнутому вигляді користувачі отримають внутрішній екран діагоналлю від 7,6 до 7,8 дюйма, що за габаритами нагадує iPad mini.

Камери пристрою, судячи з CAD-рендерів, будуть представлені двома задніми сенсорами: основним на 48 мегапікселів та ультраширококутним на 48 мегапікселів.

Крім того, кожен із двох екранів матиме власну фронтальну камеру.

Інсайдери також вказують на використання топового чипсета A20 Pro, створеного за найновішим 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC, а також 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Для біометричної ідентифікації розробники можуть повернути технологію Touch ID, яку цього разу вмонтують у бічну кнопку живлення. Корпус пристрою отримає міцну раму з титану та алюмінію.

Чи варто чекати на інші кольори корпусу?

Що стосується інших кольорів, то точної інформації наразі немає. Видання Macworld, посилаючись на джерела у ланцюжку постачань, повідомляє про можливий індиго-варіант, схожий на глибокий синій колір (Deep Blue) в iPhone 17 Pro. Проте вибір буде значно скромнішим, ніж у лінійці iPhone 18 Pro – жодних яскравих чи насичених відтінків не передбачається.

Марк Гурман з Bloomberg підтверджує, що Apple планує уникати "веселих" кольорів, зосередившись на традиційних варіантах: космічному сірому/чорному та сріблястому/білому.