Вчора обіцяли – сьогодні зробили: ІТ-армія України поклала російську банківську систему

Українські хакери здійснили масштабну атаку на банківську систему Росії. Зокрема, на інфраструктуру національної системи платіжних карток, яка є оператором карток "Мир".

Цю інформацію 20 червня підтвердила пресслужба ІТ ARMY of Ukraine. Крім того, Міністерство цифрової трансформації поширило відповідне повідомлення.

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Хакерська атака на банки Росії

Внаслідок DDoS-атаки зупинили роботу, зокрема, такі сервіси:

ВТБ;

Сбербанк;

Тінькофф;

Альфа-Банк;

Білайн;

МТС;

Ростелеком;

Газпромбанк;

Мегафон,

СБП;

НСПК;

ЄИРЦ.

ІТ-армія здійснила атаку на російські банки / Зображення пресслужби спільноти

ІТ-фахівці констатували: вони обіцяли цими днями покласти усю банківську систему ворога – і то були не пусті слова. Наступного дня хакери виконали обіцянку.

Ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів "Мир" а відповідно і всі карткові розрахунки,

– пишуть в IT ARMY of Ukraine.

Росіяни підтвердили атаку, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів був нібито "незначним і короткочасним".

ІТ-армія припустила, що ця атака була однією з наймасштабніших DDoS-атак в історії.

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Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що здійснило DDoS-атаку на електронні сервіси Росії. Збій призвів до паралічу державних установ та приватних компаній.