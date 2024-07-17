Китай досяг важливої енергетичної цілі на шість років раніше запланованого терміну

Китай – один із найбільших забруднювачів довкілля на планеті. Однак варто віддати належне тим зусиллям, які робить країна останнім часом, щоб зменшити свій згубний слід і виправити всю ту шкоду, яку вона завдала раніше, абсолютно бездумно розбудовуючи свою промисловість. Китай поступово стає "зеленим" в енергетиці, і робить це дуже швидко.

"Зелений" Китай

Пекін зробив велику ставку на екологічно-чисті альтернативи викопному паливу, і впроваджує їх дуже швидко, оскільки останніми місяцями ми постійно чуємо про нові сонячні електростанції, ледь не кожна з яких перевершує за потужністю попередні. Нещодавні енергетичні звіти детально описують результати, яких досягла влада країни щодо впровадження сонячної та вітрової енергії. Судячи з них, Китай досягне своїх цілей щодо чистої енергії не до 2030 року, як планував, а шокуюче раніше.

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Згідно з Глобальним звітом про вітроенергетику до 2024 року, опублікованим Глобальною вітроенергетичною радою у квітні цього року, Китай встановив новий рекорд, ввівши в експлуатацію 75 гігаватів нових установок, що становить майже 65% від загальносвітового показника .

. Минулого місяця Китай встановив величезну вітрову турбіну потужністю 18 мегаватів , найбільшу у світі за рейтингом потужності, що ще більше сприяло переходу на чисту енергію. Інші країни звернули увагу на ці зусилля, в тому числі Німеччина, яка встановить вітрові турбіни китайського виробництва на власній морській вітроелектростанції.

, найбільшу у світі за рейтингом потужності, що ще більше сприяло переходу на чисту енергію. Інші країни звернули увагу на ці зусилля, в тому числі Німеччина, яка встановить вітрові турбіни китайського виробництва на власній морській вітроелектростанції. На додаток до вітроенергетики, Китай повністю перейнявся сонячною енергією як альтернативним джерелом чистої енергії. У червні він запустив сонячну електростанцію потужністю 3,5 гігавата і площею 33 000 акрів поблизу Урумчі, столиці Сіньцзяну.

і площею 33 000 акрів поблизу Урумчі, столиці Сіньцзяну. Там же, у Сіньцзяні, згодом запустили ще одну, але вже на 5 гігаватів . Ця сонячна електростанція наразі є найбільшою в світі.

. Ця сонячна електростанція наразі є найбільшою в світі. А щоб ніхто не обігнав ці рекорди, дуже швидко країна оголосила про плани будівництва ще однієї гігантської сонячної електростанції потужністю 8 гігаватів .

. Усе це робиться в рамках великого енергетичного проєкту вартістю 11 мільярдів доларів США, який очолює державна енергетична компанія China Three Gorges Renewables Group. Він передбачає будівництво нових сонячних та вітрових електростанцій сумарною потужністю 455 гігаватів.

Яка частина з цього вже побудована, наразі невідомо. Але за перші п'ять місяців 2024 року Китай загалом встановив 103,5 гігавата потужностей чистої енергії з різних джерел, тоді як приріст теплової енергії знизився на 45% в річному обчисленні. Це свідчить про перехід від вугільної та ядерної енергетики до чистіших альтернатив, водночас задовольняючи зростаючий попит.

Ці зусилля приносять свої плоди, а тепер стало відомо, що Китай буквально на роки випереджає встановлений графік. Згідно зі звітом Climate Energy Finance (CEF) від 2 липня 2024 року, Китай досягне своєї сукупної мети в 1200 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій вже цього місяця, а не у 2030 році, випереджаючи графік на шість років. Крім того, зазначається, що немає жодних ознак уповільнення цих процесів, попри проблеми в економіці країни.

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Хоча Китай швидко стає світовим лідером у впровадженні екологічно чистої енергетики, йому ще є над чим працювати. Країна все ще значною мірою покладається на вугільні електростанції, і їй потрібно буде закрити ці об'єкти на користь більш екологічних варіантів, щоб по-справжньому компенсувати свої викиди вуглекислого газу.