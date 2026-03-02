Кривавий Місяць 3 березня: коли дивитися повне місячне затемнення

Вже у вівторок, 3 березня, відбудеться повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде характерного червоного відтінку, через що явище часто називають "Кривавим Місяцем". Затемнення триватиме понад п'ять годин, але повна фаза займе менше, ніж години. Пояснюємо точний час події та чи буде її видно з території України.

Повне місячне затемнення 3 березня стане важливою астрономічною подією для жителів Північної Америки, Австралії та Східної Азії. Саме в цих регіонах можна буде спостерігати повну фазу явища, розповідає Space.com.

Дивіться також Кривавий Місяць 3 березня: як проходитиме повне місячне затемнення

Це доволі унікальна подія ще й тому, що вона збігається з "Черв'ячною повнею" – березневим повним Місяцем. Наступний "Кривавий Місяць" можна буде побачити лише в новорічну ніч з 2028 на 2029 рік.

Чи буде видно затемнення в Україні?

Згідно з астрономічними розрахунками, повну фазу цього затемнення з території України побачити не вдасться – основна видимість припадає на інші континенти. Водночас понад 40% населення світу зможе спостерігати хоча б частину повної фази. Це понад три мільярди людей.

Якщо погодні умови або географія не дозволяють побачити явище наживо, трансляцію можна буде переглянути онлайн – зокрема її планує проводити спеціалізований астрономічний ресурс The Virtual Telescope.

Пряма трансляція Місячного затемнення 3 березня – дивіться відео:

Чому Місяць стає червоним?

Явище "кривавого Місяця" виникає тоді, коли Земля повністю закриває Місяць від прямого сонячного світла. Проте частина світла проходить крізь атмосферу нашої планети, розсіюється й набуває червонуватого відтінку – саме він і забарвлює поверхню супутника.

Затемнення розпочнеться з напівтіньової фази – спершу Місяць лише трохи потемніє. Далі темна тінь поступово "накриватиме" його поверхню, а під час максимуму Місяць стане яскраво червоно-помаранчевим.