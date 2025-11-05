Найкращі фото міжзоряної комети 3I/ATLAS: усе що фотографували астрономи з моменту її виявлення

Міжзоряна комета 3I/ATLAS стала справжньою сенсацією для астрономів. У цій статті ми зібрали найдивовижніші фотографії цього космічного мандрівника – від моменту його виявлення до найновіших знімків, які розкривають його нові таємниці.

3I/ATLAS – що це?

Комету 3I/ATLAS, спершу позначену як C/2025 N1, вперше помітили 1 липня 2025 року за допомогою системи телескопів ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), завдяки чому вона й отримала частину своєї назви. Це лише третій підтверджений міжзоряний об'єкт, що відвідав нашу Сонячну систему, тож він викликав величезний інтерес у наукової спільноти. З моменту відкриття телескопи по всьому світу, включно з космічними апаратами, як-от "Габбл" та "Джеймс Вебб", почали стежити за кометою, фіксуючи кожен етап її подорожі. Ця фотогалерея, котру зібрав 24 Канал, є візуальною хронікою дослідження 3I/ATLAS, що демонструє, як змінювався її вигляд та що вдалося дізнатися вченим.

Ключові характеристики:

Орбіта і швидкість. Об'єкт рухається по гіперболічній траєкторії, що означає, що він не пов'язаний гравітаційно з Сонцем, не обертається довкола нього й з часом покине нашу систему. Його швидкість досягає 221 000 кілометрів на годину.​

Розмір. Оцінки діаметра ядра комети варіюються, але в середньому становлять від 11 до 20 кілометрів, що робить її значно більшою за попередні міжзоряні об'єкти.​

Ключові дати. Найближче до Сонця комета підійшла 29 жовтня 2025 року. Максимальне зближення із Землею очікується 19 грудня 2025 року, згідно з даними NASA.



Перше зображення 3I/ATLAS, отримане за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, виявило великий шлейф CO 2 навколо міжзоряної комети / Фото NASA

Міжзоряна комета 3I/ATLAS вважається потенційно найстарішою з усіх виявлених, її вік може перевищувати 7 мільярдів років. Попри різні сумнівні теорії, що виникли через її аномальну поведінку, більшість експертів вважають її хоч і дуже незвичайною, але все ж кометою.​

Незвичайний хімічний склад

Одна з головних загадок 3I/ATLAS – її хімічний склад. Спостереження показали аномально високу концентрацію вуглекислого газу, одну з найбільших, коли-небудь зафіксованих у кометах. Водночас об'єкт втрачає воду зі швидкістю близько 40 кілограмів на секунду через сублімацію льоду. Ще більшою несподіванкою стало раннє виявлення в її газовому шлейфі металів, таких як нікель та залізо, задовго до наближення до Сонця, де температури занадто низькі для їх випаровування.​



Телескоп Gemini South у вересні помітив міжзоряну комету 3I/ATLAS як велике яскраве світло посередині об'єктива / Фото Gemini South Observatory/Shadow the Scientists

3I/ATLAS – де зараз комета?

Де ж зараз перебуває міжзоряна комета "Атлас"? Згідно з даними TheSkyLive, 5 листопада 2025 року комета 3I/ATLAS знаходиться у сузір'ї Діви. В Україні її можна буде спостерігати після 5:05 ранку, коли вона вийде з-за горизонту біля галактики "Сомбреро" та Венери. Починаючи з 14 листопада, вона почне сходити над горизонтом о 4 ранку все в тому ж сузір'ї.

3I/ATLAS – комета чи корабель НЛО?

Припущення про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може бути штучним об'єктом, а не кометою, здебільшого поширює гарвардський астрофізик Аві Льоб. Він та деякі його прихильники вказують на низку аномалій, які, на їхню думку, можуть свідчити про технологічне походження об'єкта.

Основні аргументи на користь теорії про штучне походження 3I/ATLAS полягають у наступному:

Незвичайна траєкторія та швидкість. Об'єкт увійшов у Сонячну систему з надзвичайно високою швидкістю, понад 210 тисяч км/год, а його траєкторія, за припущеннями Льоба, може бути невипадковою.​

Маневри біля Сонця. Льоб припустив, що проходження найближчої до Сонця точки (перигелію) є ідеальним моментом для гіпотетичного корабля, щоб увімкнути двигуни та змінити курс, можливо, навіть у бік Землі. Деякі спостерігачі відзначили незвичайні маневри об'єкта під час зближення із Сонцем.​

"Материнський корабель".Астрофізик висунув ідею, що 3I/ATLAS може бути "материнським кораблем", який випустить менші зонди для дослідження нашої системи.​

Попри ці спекуляції, переважна більшість наукової спільноти вважає 3I/ATLAS природним об'єктом. Основні контраргументи такі:​

Типова кометна активність. Спостереження показують, що 3I/ATLAS має крижане ядро та кому – яскраву хмару з газу та пилу, що є характерною ознакою комети. Станом на середину вересня 2025 року об'єкт утворив хвіст, що, на думку вчених, остаточно спростовує теорію про космічний корабель.​

Природні аномалії. Хоча комета має нетиповий склад (високий вміст вуглекислого газу та металів) і великий розмір, її поведінка загалом відповідає характеристикам комети. Схожі дискусії виникали й раніше, наприклад, під час вивчення об'єктів 'Оумуамуа та 2I/Борисов.​

Відсутність загрози. У випадку 3I/ATLAS NASA підтверджує, що об'єкт розглядається як міжзоряна комета і не становить загрози для Землі. Зростання яскравості, яке спостерігалося, пояснюється нагріванням поверхні та випаровуванням льоду при наближенні до Сонця.​



Міжзоряну комету 3I/ATLAS зафіксував телескоп Gemini South у кінці серпня / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

На фотографії вище можна бачити, що світло розклалося на спектри, оскільки зображення фактично "змазане" через рух і витримку. Тож науковці взялися "очищати" знімок від викривлень оптики. Відредагована версія зображення фактично "заморожує" зірки на задньому плані на місці, коли 3I/ATLAS проноситься через центр кадру:



Відредагована версія того ж самого зображення 3I/ATLAS / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

3I/ATLAS – останні новини про комету

Останні спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, зроблені після її максимального зближення з Сонцем, виявили несподівану зміну. після того, як вона вийшла з-за силуету нашої зорі й знову стала доступна для спостережень з планети, з'ясувалося, що об'єкт, імовірно, набув блакитного відтінку. Ця трансформація відбулася після раптового та значного збільшення яскравості комети, коли вона була тимчасово прихована від наземних телескопів.



Найновіший знімок, на якому 3I/ATLAS – це яскрава біла крапка в центрі зображення. Крапка над нею – це зірка, яка виглядає спотвореною через рух комети / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Науковці припускають, що блакитне забарвлення спричинене витоком газів, таких як чадний газ або аміак, з поверхні космічного тіла. Однак ці дані ще очікують на наукове рецензування та потребують підтвердження за допомогою подальших спостережень.​ Наразі стаття перебуває на розгляді в arXiv.



Цей знімок, зроблений ще у серпні, вже показував, що 3I/ATLAS може ставати блакитною / Фото NASA/ESA

Ця зміна кольору стала вже третьою для комети, що підкреслює її загадкову поведінку. Під час перших спостережень у липні 3I/ATLAS мала червонуватий відтінок, що, ймовірно, було пов’язано з великою кількістю пилу, який відокремлювався від її поверхні. У вересні астрофотографи зафіксували, як комета на короткий час стала зеленою, що вчені пояснили присутністю дикарбону або ціану в її газопиловій оболонці. Попередні зміни кольору були тимчасовими, тому наразі невідомо, чи збережеться новий блакитний відтінок.



На цьому фото, зробленому астрофотографами 7 вересня, видно 3I/ATLAS із зеленим сяйвом / Фото Michael Jäger/Gerald Rhemann

Ще більше фотографій комети



Це одне з перших зображень 3I/ATLAS, що пролітає крізь нашу Сонячну систему. Вона виглядає ніби світловий спектр через рух і витримку, з якою був зроблений знімок / Фото Міжнародна обсерваторія Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii/ NSF NOIRLab



Цей знімок зробили 18 жовтня, коли професійні дослідники та астроном-аматор Ворахате Бунплод відстежували 3I/ATLAS, використовуючи дані метеорологічного супутника GOES-19 / Фото CCOR-1/GOES-19/NOAA/Worachate Boonplod

GOES-19 був не єдиним супутником, який спостерігав за кометою 3I/ATLAS. За нею також стежать місія NASA Polarimeter to Unify the Corona Heliosphere (PUNCH), що включає чотири невеликі супутники, спрямовані на Сонце, а також NASA і Європейське космічне агентство Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), як писало видання Universe Today. SOHO обертається навколо Сонця на відстані майже 1,5 мільйона кілометрів від Землі, а його прилад Large Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO C3) відстежував комету 3I/ATLAS до 26 жовтня. Коронографи, такі як ті, що використовуються SOHO і GOES-19, – це прилади, які навмисно блокують Сонце на зображеннях, щоб вивчати навколишню атмосферу, або корону.



Зображення з марсохода Perseverance, зроблене 4 жовтня, коли комета пролітала повз Марс. 3I/ATLAS може бути яскравою смугою над головою / Фото NASA/JPL-Caltech

Це останнє фото є найбільш суперечливим з усіх. Через припинення роботи уряду США NASA призупинило публічні комунікації та поки що не підтвердило це зображення. Існує думка, що це може бути не 3I/ATLAS, а один із марсіанських супутників.

Нарешті, ми маємо відео, яке показує, як хвіст 3I/ATLAS росте прямо на наших очах.

Таймлапс 3I/ATLAS, який показує зростання хвоста комети: відео