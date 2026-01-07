Не знайшли сигналів інопланетян: астрономи поставили крапку в дослідженні 3I/ATLAS

Астрономи завершили пошук штучних сигналів від міжзоряної комети 3I/ATLAS. Використовуючи потужний телескоп Грін-Бенк, вчені шукали ознаки позаземних технологій, але підтвердили виключно природне походження об'єкта.

Це вже третій подібний гість у нашій системі після Оумуамуа та Борисова. Хоча надії на зустріч із розумним життям не справдилися, цей об'єкт залишається в центрі уваги науки, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Як саме вчені перевіряли комету на наявність сигналів від інопланетян?

Дослідницька група на чолі з Бенджаміном Джейкобсоном-Беллом з Університету Каліфорнії в Берклі використала радіотелескоп Грін-Бенк у межах проєкту Breakthrough Listen. Цей пристрій має дзеркало діаметром 100 метрів і розташований у спеціальній зоні, де законодавчо обмежені будь-які радіоперешкоди.



Радіотелескоп Грін-Бенк / Фото GBT

Основною метою було знайти техносигнатури – вимірювані ознаки технологій, наприклад, вузькосмугові радіосигнали, які потребують відносно мало енергії для передачі на великі відстані.

Чутливість обладнання дозволила б зафіксувати передавачі потужністю всього 0,1 вата. Для порівняння, звичайний мобільний телефон випромінює радіохвилі потужністю близько 1 вата. Отже, якби на кометі був пристрій, у десять разів слабший за сучасний смартфон, вчені б його помітили.

Під час аналізу було виявлено дев'ять потенційних сигналів, які пройшли початкові фільтри, проте подальша перевірка показала, що всі вони мають земне походження і створені людськими передавачами.

Джейкобсон-Белл зазначив, що хоча науковці були б у захваті від виявлення техносигнатур, відсутність сигналів була очікуваним результатом, оскільки всі попередні дані вказували на те, що 3I/ATLAS – це комета з природними характеристиками.

Вчений додав, що людство саме розглядає можливість відправки легких зондів до сусідніх зірок, як у проєкті Breakthrough Starshot, тому логічно припустити, що інші цивілізації можуть робити те саме для вивчення своїх космічних околиць.

Що відомо про 3I/ATLAS?

Попри відсутність ознак штучності, 3I/ATLAS зберігає статус аномалії через своє міжзоряне походження. 3I/ATLAS стала третім офіційно підтвердженим міжзоряним об'єктом, що потрапив до нашої системи. Цей космічний мандрівник має незвичайний хімічний склад, змінює кольори та рухається з величезною швидкістю по траєкторії, яка не пов'язана гравітаційно з Сонцем.

Об'єкт тричі змінював колір: від червонуватого (через пил) у липні до зеленого (через дикарбон) у вересні. Після проходження повз Сонце комета набула блакитного відтінку, що пов'язали із викидом чадного газу або аміаку.

3I/ATLAS має чітко виражену кому та іонний хвіст довжиною близько 0,7 градуса. Також був помічений "антихвіст" – струмінь матерії, спрямований у бік Сонця. Зараз комета пролетіла найближчу відстань до Землі й покидає нашу Сонячну систему, щоб більше ніколи не повернутися.

Попри численні теорії про штучне походження, вчені класифікують об'єкт як надзвичайно стару комету з унікальними природними властивостями.

Астрономи очікують, що такі знахідки стануть масовими після початку роботи обсерваторії Віри Рубін, яка проводитиме десятирічний огляд неба.

Це дозволило б накопичити достатню базу даних, щоб чітко розрізняти типові космічні тіла та справжні аномалії, які можуть виявитися продуктом технологій. Пошук інопланетних сигналів триватиме, адже за словами дослідників, якщо не шукати, ми ніколи не дізнаємося правди.