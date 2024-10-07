Як встановити Windows 11 на комп'ютер, який не підтримує вимоги системи

Для роботи з Windows 11 ваш комп'ютер повинен відповідати деяким суворим вимогам від Microsoft, що свого часу викликало багато плутанини і розчарувань серед користувачів. На щастя, є кілька способів обійти вимоги до інсталяції та встановити Windows 11 на несумісні ПК.

Нова версія Windows містить багато змін і постійно удосконалюється, а це означає, що можуть виникнути проблеми сумісності, з якими ви раніше не стикалися в Windows 10. Саме тому ця система має доволі суворі вимоги до заліза. Але це можна обійти і зараз Техно 24 розповість, як це можна зробити.

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Які вимоги до інсталяції Windows 11?

Важливо розуміти, що мінімальні характеристики, необхідні для встановлення нової версії операційної системи, відрізняються від рекомендованих. Ось що є абсолютно необхідним:

Двоядерний 64-розрядний процесор Intel, AMD або Qualcomm з тактовою частотою 1 ГГц або вище;

Принаймні 4 ГБ оперативної пам'яті;

Щонайменше 64 ГБ пам'яті для зберігання даних;

Підтримується та увімкнено безпечне завантаження UEFI;

Модуль довіреної платформи (TPM), версія 2.0;

Підтримка DirectX 12 або новішої версії з використанням драйверів WDDM 2.0;

Дисплей високої роздільної здатності (720p), монітор 9" або більше, 8 біт на колірний канал.

Суворі перевірки сумісності Windows 11 найбільш обмежують вимоги до процесора, і старіше обладнання з меншою ймовірністю їх пройде.

Що станеться, якщо інсталювати Windows 11 на непідтримуване обладнання?

Під час спроби інсталяції Windows 11 на несумісний комп'ютер з'явиться попередження: "Ваш комп'ютер більше не підтримуватиметься і не матиме права на отримання оновлень".

На щастя, Microsoft дозволяє користувачам обійти мінімальні вимоги до інсталяції, що дає їм змогу користуватися ОС без проблем. Сама Microsoft опублікувала метод, як це зробити, який передбачає модифікацію редактора реєстру. Ми детально обговоримо цей метод нижче.

Встановлення Windows 11 за допомогою Windows11Upgrade Tool

, встановлення Windows в обхід мінімальних інсталяційних вимог ніяк не зашкодить системі, тому це абсолютно безпечно! Для початку встановлення ви можете скористатися одним із наведених нижче способів.

Найпростіше обійти вимоги до встановлення Windows 11 за допомогою інструменту Windows11Upgrade, який надає можливість оновлення на місці, а також чистого встановлення.

Ось як його встановити та використовувати:

Відвідайте офіційну сторінку інструменту Windows11Upgrade на GitHub. Натисніть на файл з назвою Windows11Upgrade_EN.zip і дочекайтеся завершення завантаження. Завантажений файл має бути у форматі ZIP. Перейдіть до місця завантаження і клацніть правою кнопкою миші на файлі. У контекстному меню виберіть Витягти все. Після цього відкрийте розпаковану папку, клацніть правою кнопкою миші на файлі Windows11Upgrade і виберіть у контекстному меню пункт Запустити від імені адміністратора. У вас має з'явитися спливаюче вікно з двома варіантами. Клацніть на пункті Вибрати ISO-файл Windows 11, якщо у вас вже є ISO-файл. Якщо у вас немає ISO-файлу для Windows 11, натисніть на пункт Завантажити ISO-файл Windows 11. Знайдіть і виберіть файл ISO. Тепер у вас має з'явитися три варіанти: Оновлення, Лише дані і Чиста інсталяція. Виберіть потрібний варіант і натисніть кнопку Встановити систему. Далі дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити Windows 11

Обхід вимог TPM 2.0 і Secure Boot

Платформа Trusted Module Platform (TPM) захищає дані від злому та інших загроз на апаратному рівні. З іншого боку, безпечне завантаження на рівні UEFI запобігає запуску будь-якої операційної системи без дозволу користувача.

Нижче два способи обходу вимог TMP 2.0 і Secure Boot для Windows 11. Скористайтеся тим, який підходить вам найкраще.

1. Використання Rufus

У цьому способі ми будемо використовувати сторонню програму під назвою Rufus для обходу вимог TPM 2.0 і Secure Boot.

Ось що вам потрібно зробити:

Якщо у вас ще немає ISO-файлу Windows 11, перейдіть на сторінку завантаження Windows 11. У розділі Завантажити образ диска Windows 11 (ISO) виберіть Windows 11 і натисніть кнопку Завантажити. Підтвердіть вибір мови, щоб продовжити. Клацніть на посилання Завантажити 64-розрядну версію, щоб завантажити ISO-файл. Після цього завантажте Rufus. Щоб запустити Rufus, двічі клацніть завантажений exe-файл. Потім підключіть USB-накопичувач до комп'ютера. Натисніть кнопку ВИБІР, щоб вибрати завантажений вами ISO-файл. У діалоговому вікні Rufus розгорніть спадне меню під пунктом Образ і виберіть пункт Розширене встановлення Windows 11 (без TPM/без безпечного завантаження/8 ГБ оперативної пам'яті). Вибравши цей параметр, ви пропустите вимоги безпечного завантаження Windows 11 і TPM 2.0, а також мінімальну вимогу до 8 ГБ оперативної пам'яті. Нарешті, щоб створити інсталяційний носій Windows 11, натисніть СТАРТ.

2. Використання інструменту створення носія

У другому способі ми будемо використовувати Media Creation Tool, щоб обійти вимоги TPM 2.0 і Secure Boot. Однак зауважте, що цей метод працює лише для розділів операційної системи у форматі NTFS.

Почніть зі створення завантажувального USB-диска Windows 10 за допомогою засобу створення носія. Після завершення процесу відкрийте каталог, що містить USB-диск Windows 10, і видаліть файли install.esd або install.wim. Швидше за все, ви знайдете лише один з цих файлів у каталозі. Після видалення файлів змонтуйте ISO-образ Windows 11. Тепер знову перейдіть до того ж каталогу і скопіюйте файл install.wim до буфера обміну. Тепер ви можете вставити файл install.wim, який ви раніше скопіювали з Windows 11 ISO, на USB-накопичувач Windows 10. На останньому кроці завантажтеся з модифікованого USB-накопичувача Windows 10 і інсталюйте Windows 11.

Якщо ви використовуєте FAT32, перейдіть до наступного методу нижче. В іншому випадку, виконайте наведені далі кроки для продовження:

3. Внесення змін до реєстру Windows

Нарешті, у нас є можливість відредагувати реєстр Windows, щоб обійти вимоги до інсталяції Windows 11.

За допомогою цього методу можна обійти перевірку TPM 2.0 і моделі процесора. Принаймні, ваш комп'ютер повинен мати TPM 1.2, щоб продовжити.

, що реєстр Windows – це утиліта просунутого рівня, тому ми наполегливо рекомендуємо створити резервну копію реєстру перед тим, як продовжити виконання інструкцій. Створення резервної копії допоможе вам відновити поточну версію реєстру Windows, якщо щось піде не так.

Ось що вам потрібно зробити:

Відкрийте Редактор реєстру, натиснувши комбінацію клавіш Win + R, введіть regedit і натисніть Enter. У редакторі реєстру перейдіть до HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Setup > MoSetup на лівій панелі редактора реєстру. Клацніть лівою кнопкою миші на ключі MoSetup і виберіть "Створити" > "DWORD (32-бітне) значення". Назвіть його AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. Двічі клацніть на новоствореному об'єкті, введіть 1 у полі Value Data і натисніть OK. На завершення закрийте редактор реєстру і перезавантажте комп'ютер.

Тепер ваш комп'ютер готовий до встановлення Windows 11, навіть якщо він не відповідає мінімальним вимогам.

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Ми сподіваємося, що один з перерахованих вище методів допоміг вам. Варто зазначити, що Microsoft приділила велику увагу розробці нових функцій безпеки для Windows 11, які значною мірою залежать від обчислювальної потужності новітніх процесорів.

Якщо ви дійшли до цього моменту і вважаєте, що Windows 10 вам більше підходить, поки ви не перейдете на сумісне обладнання, знайте, що ви можете користуватися нею до 2025 року.