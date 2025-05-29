Магнітні бурі у червні: на Землі спостерігають одні з найбільших подій поточного сонячного циклу

Червень вирішив не давати нам поблажок і відразу обдарував сюрпризами. Найсильніша геомагнітна буря за останні місяці трапилася прямо в перший день місяця й триває досі. Розповідаємо про те, якими були останні дні, та чого слід очікувати далі.

Як закінчився травень

Починаючи з 29 травня прилади на Землі фіксували наслідки явища, котре називається CIR. Це ударна хвиля сонячного вітру, котрий перевищує свою звичайну норму. Коли на Сонці відкривається корональна діра, вона дозволяє частинкам швидше й легше витікати в космос. Це призводить до того, що в якийсь момент цей швидкий потік наздоганяє попередній, повільніший, і об'єднується з ним, створюючи більший тиск на земне магнітне поле. Зазвичай магнітні бурі, які є наслідком CIR, обмежуються рівнем G1 або G2, але в дуже рідкісних випадках можуть сягнути й G3, пише 24 Канал.

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Магнітна буря 29 травня була наслідком не лише CIR, а й коронального викиду маси, які посилили одне одного. Тому на своєму піку рівень збурення досягав G3.

30 травня ситуація дещо стабілізувалася, але вчені все ще спостерігали коливання від G1 до G2 протягом усього дня.

31 травня на Сонці стався корональний викид маси (КВМ). Довготривалий спалах рівня M8.2 з плями AR4100 знаходився близько до центру зверненого до Землі сонячного диска. Вчені швидко заявили, що викид "матиме спрямований до Землі компонент", тобто принаймні частина матерії полетіла до нас.

Час подорожі КВМ від Сонця до Землі становить від 1 до 5 днів, але в середньому складає три дні. Однак цього разу нам не пощастило: викид виявився настільки швидким і потужним, що добрався до нас трохи більше, ніж за добу.

Це запустило нові магнітні бурі 1 червня. Уже о 5 ранку незначна подія рівня G1 спостерігалася в магнітосфері. Швидкість сонячного вітру склала колосальні 1002 кілометри на секунду. Радіаційна буря, що впливала на радіо, накрила полярні регіони та порушила роботу супутників. Близько десятої ранку вплив КВМ почав зростати: спочатку рівень піднявся до G2, через годину – до G3, а ще через майже годину вже повідомляли про G4.

Згідно зі спостереженнями, північне сяйво було сфотографовано аж до 30 градусів широти – наприклад, на пляжах Мексиканської затоки. Це означає, що й в Україні сяйва могли б спостерігатися, якби в той час була ніч і світло Сонця не перекривало атмосферні ефекти.



Сяйво над Трес-П'єдрас, Нью-Мексико / Фото Джея Шаффера

Нагадаємо, згідно з класифікацією NOAA:

G3 або сильний рівень. Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти.

Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти. G4 або суворий рівень. Можливі широкомасштабні проблеми з контролем напруги через появу сильних додаткових струмів у мережах. Захисні системи ще частіше відключають ключові об'єкти від мережі й іще далі на південь. Можуть виникнути проблеми із зарядкою супутників та їхнім відстеженням з поверхні планети. Потрібне коригування положення. Погіршується супутникова навігація, часом на багато годин. Зникає низькочастотна радіонавігація. Полярні сяйва доходять до 45 градуса широти й далі.

Можливі широкомасштабні проблеми з контролем напруги через появу сильних додаткових струмів у мережах. Захисні системи ще частіше відключають ключові об'єкти від мережі й іще далі на південь. Можуть виникнути проблеми із зарядкою супутників та їхнім відстеженням з поверхні планети. Потрібне коригування положення. Погіршується супутникова навігація, часом на багато годин. Зникає низькочастотна радіонавігація. Полярні сяйва доходять до 45 градуса широти й далі. G5 або екстремальний рівень є максимально можливим рівнем збурень. До нього ми, на щастя не дійшли. Тут можуть виникнути широкомасштабні проблеми з контролем напруги та захисними системами, деякі електромережі можуть зазнати повного колапсу або відключення електроенергії. Можливе пошкодження трансформаторів. На супутниках виникає поверхневий заряд, проблеми з орієнтацією, висхідним/нисхідним зв'язком та відстеженням положення. Струми в дротах можуть досягати сотень ампер, радіозв'язок може бути недоступний у багатьох районах протягом одного-двох днів, супутникова навігація може погіршитися на кілька днів, низькочастотна радіонавігація може не працювати годинами, а полярне сяйво може спостерігатися аж на екваторі.

Хоча магнітна буря ще не закінчилася (вона досі спостерігається на рівні G1 на момент написання цього матеріалу 2 червня о 10:45), вчені вже роблять висновки, що це була одна з найбільших космічних погодних подій поточного 25-го сонячного циклу.

Магнітні бурі у червні

Згідно з прогнозом, 2 червня протягом усього дня будуть спостерігатися коливання від G1 до G2 .

. Це "відлуння" коронального викиду збережеться й 3 червня, але, як показує NOAA, лише на рівні G1 .

. 4 червня NOAA вже не прогнозує жодних збурень.

Нагадаємо, згідно з класифікацією NOAA:

G1 або незначний рівень . На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив. G2 або помірний рівень. У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

1 червня прилади не спостерігали жодного КВМ у наш бік. 2 червня викидів також не було. Це означає, що протягом трьох днів з цього моменту великих подій на Землі не буде. Імовірно, до 5 червня все буде спокійно.

Сонячні плями

Варто зазначити, що група сонячних плям AR4100 все ще "дивиться" прямо на нас із центрального регіону сонячного диска. В будь-який момент вони можуть спалахнути черговим вибухом і викинути плазму в космос. Якої б сили не був такий гіпотетичний викид, він полетить до нас, принаймні частково.

Як уже зазначалося вище, залежно від сили викиду, він може подорожувати до Землі від 1 до 5 днів, але найчастіше тривалість становить три дні. Наприклад, якщо КВМ відбувається 2 червня, то магнітні бурі з великою імовірністю слід очікувати 5-6 червня. На жаль, прогнозувати такі події наука все ще не вміє, тому вчені лише спостерігають за фактичними спалахами та викидами, роблячи обережні припущення на основі попередньої активності плям. Після цього вони моделюють траєкторію руху хмари матерії, намагаючись з'ясувати, яка її частина зачепить планету.

Крім AR4100, на поверхні зорі спостерігаються області AR4099 і AR4104. Обидві повільно розпадаються і не є дуже активними – спалахи лише на слабкому рівні C.



Карта сонячних плям і корональних дір станом на 2 червня 2025 року / Фото Обсерваторія сонячної динаміки / solen.info

Корональні діри

Зараз на оберненому до нас боці Сонця можна бачити чотири корональні діри.

Корональна діра негативної полярності в південній півкулі CH1299 буде звернена до Землі з 2 по 4 червня, проте вона може бути занадто далеко на південь, щоб спричинити будь-які геомагнітні ефекти, пишуть учені.

CH1298 та непронумерована корональна діра відразу над нею знаходяться майже на самому східному краю і не загрожують нам.

Ще одна непронумерована діра перебуває високо на півночі сонячного диска й має мінімальний вплив.

Наразі вчені кажуть, що ймовірність повторного CIR через вплив корональних дір низька – від 0 до 30%. Якщо щось подібне й трапиться, то, ймовірно, в період з 3 по 4 червня. Але, нагадаємо, корональні діри спричиняють лише незначні збурення, які зазвичай невідчутні в Україні.