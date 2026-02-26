NASA нарешті розкрило, через кого здійснили першу в історії медичну евакуацію з МКС

15 січня 2026 року NASA провело операцію з дострокового повернення астронавтів на Землю. Тоді четверо членів екіпажу МКС, які повинні були ще деякий час лишатися на станції, мусили сісти в свій корабель і спуститися на планету, оскільки за кілька днів до того на борту стався медичний інцидент.

Тоді нам не дали ніяких точних даних – ми не знали ні імені пацієнта, ні його конкретного стану. Тепер же NASA опублікувало нову заяву, в якій агентство дещо припідняло завісу таємниці, пише 24 Канал.

Кому знадобилась допомога?

Як зазначили в повідомленні NASA, інформація була розкрита "на прохання астронавта Майка Фінке":

7 січня, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції, я зазнав медичної проблеми, яка вимагала негайної допомоги від моїх неймовірних колег по екіпажу. Завдяки їхній швидкій реакції та вказівкам лікарів NASA, мій стан швидко стабілізувався,

– каже Фінке.

Таким чином 58-річний ветеран космічних польотів повідомив, що саме він був хворим членом екіпажу Міжнародної космічної станції минулого місяця. Він не сказав, що саме з ним сталося, але раніше ми отримали пояснення від NASA, що його стан пов'язаний з наслідками тривалого перебування в космосі.

Тож це може бути вплив невагомості чи космічної радіації. Науці відомі численні наслідки перебування в космосі для мозку людини, серця, генів, кісток, м'язів та інших частин тіла.



Майк Фінке / Фото Джоша Валькарселя / NASA

Фінке зазначив, що зараз він почувається добре.

Космічні польоти – це неймовірний привілей, і іноді вони нагадують нам, наскільки ми є людьми,

– сказав він у заяві.

Фінке разом із трьома іншими астронавтами стартував на борту корабля SpaceX минулого літа. Екіпаж Crew-11 прибув 1 серпня, а це означає, що їх повернення було заплановано на кінець лютого, пише Daily Mail.

Завершення місії та подальші дії

Їхня місія завершилася достроково після того, як колега Фінка, японець Кімія Юі, зв'язався з центром управління польотами в Х'юстоні та попросив медичну консультацію з польотним хірургом. Юі мав допомагати Фінку і Зені Кардман вийти у відкритий космос, але перед самим початком процесу стався цей "медичний випадок", тому вихід за межі МКС було скасовано.

Після приводнення в Тихому океані всіх чотирьох астронавтів доставили до лікарні в Сан-Дієго. Наступного дня вони вилетіли додому, в Х'юстон. Це був перший випадок, коли екіпаж на борту МКС достроково завершив свою місію через медичні причини.

Фінке на прес-конференції через тиждень після повернення сказав, що ультразвуковий апарат космічної станції став у нагоді під час медичної кризи. Тепер він додав, що його ситуація не була надзвичайною, але всі хотіли "скористатися перевагами передової медичної візуалізації, якої немає на космічній станції".