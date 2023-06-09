Ця спинномозкова рідина, що зберігається в мозку в чотирьох кишенях, які називаються шлуночками, допомагає пом'якшувати мозок і тримати його захищеним. Вона також пов'язана з вимиванням клітинних відходів і постачанням поживних речовин з кровотоку.

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Що виявили дослідження

Дослідники з Університету Флориди й Космічного центру імені Джонсона NASA виявили, що збільшення розміру шлуночків і об'єму мозкової рідини під час космічних польотів залежить від певних факторів, зокрема від тривалості перебування в космосі та інтервалів між ними.

Ці дані демонструють, що розширення шлуночків продовжується під час космічних польотів зі збільшенням тривалості місії,

– пише Хізер МакГрегор з Університету Флориди та її колеги-нейробіологи.

Крім того, "інтервали між польотами менше трьох років можуть не давати шлуночкам достатньо часу для повного відновлення їхньої компенсаторної здатності".

Таке збільшення розміру шлуночків і додаткової кількості мозкової рідини спостерігалося і в попередніх дослідженнях, і воно супроводжується зміщенням мозку всередині черепа вгору в умовах мікрогравітації, що, своєю чергою, сприяє перерозподілу рідини.

Використовуючи МРТ-сканування 30 астронавтів, дослідники, спираючись на попередні дослідження, виявили, що чим довший космічний політ, тим більше збільшується розмір шлуночків — до шести місяців або близько того, після чого темпи змін, здається, зупиняються.

Вважається, що набряк шлуночків мозку є компенсаторним механізмом під час космічного польоту, що дозволяє мозку пристосуватися до змін у спинномозковій рідині. Після повернення на Землю мозкова рідина повільно повертається до свого нормального розподілу.

Найцікавіше те, що під час коротких місій ця структура зазнає більших змін. Це може відображати ранню адаптивну структурну зміну в польоті, яка з часом поступово повертається до вихідного рівня, пояснюють дослідники. Тобто спочатку мозок починає змінюватися, але потім адаптується і починає "відкочувати" зміни назад, навіть якщо людина все ще перебуває в космосі.

У семи астронавтів, які мали перерву між польотами менше трьох років, розширення шлуночків не було таким помітним після наступного польоту. Команда припускає, що це означає, що шлуночки мозку не мали достатньо часу, щоб скоротитися і перезавантажитися. Сканування також показало, що чим більше місій раніше здійснив астронавт, тим менш помітним було збільшення розміру шлуночків після нової місії. Виглядає так, ніби мозок цих астронавтів був "менш піддатливим" через попередні розширення, або вичерпав свою здатність справлятися зі стресами космічного польоту.

Цей висновок свідчить про те, що мозок зазнає впливу накопичувальних ефектів від декількох польотів і, можливо, окремих підходів адаптації до мікрогравітації та умов космічного польоту,

– пишуть дослідники.

У цьому дослідженні не розглядався подальший вплив цього ефекту на здоров'я, але очевидно, що мозкові зрушення відбуваються, і на них впливають тривалість і частота польотів. Додаткова спинномозкова рідина пов'язана з проблемами із зором у астронавтів. Поки що в космосі побувало не так багато людей. Але їхня кількість із часом явно буде збільшуватися. Крім того, в найближчі роки заплановані триваліші місії на Місяць і Марс – ми повинні зрозуміти якомога більше про те, через що будуть проходити астронавти, й визначити межі змін людського мозку під час космічних польотів.