Заяви колишнього співробітника Національного агентства геопросторової розвідки привернули увагу численних ЗМІ. Історія вже потрапила на перші шпальти New York Magazine, Vice, The Daily Beast, HuffPo, Fox News та багатьох інших таблоїдів. Найцікавішим серед них виглядає допис The Guardian – видання провело власне розслідування й знайшло два цікавих доповнення до цієї історії.

Дивіться також Виявлено докази існування складних органічних молекул у далекій галактиці

США ховають НЛО?

36-річний Девід Чарльз Груш, який став викривачем, начебто надав Конгресу і Генеральному інспектору розвідувального співтовариства велику кількість секретної інформації про глибоко засекречені програми, які, за його словами, містять знайдені неушкоджені та частково неушкоджені кораблі нелюдського походження. Він вважає, що ця інформація була незаконно прихована від Конгресу, і подав скаргу, стверджуючи, що зазнав незаконної помсти з боку урядовців за те, що передав Конгресу секретну інформацію.

Як пише The Debrief, інші співробітники розвідки – як діючі, так і відставні – незалежно одне від одного надали аналогічну підтверджуючу інформацію. Видання поспілкувалося з кількома колишніми колегами Груша, кожен з яких підтвердив його репутацію. В атестації за 2022 рік, з якою ознайомився Debrief, Девіда Груша описали як "офіцера з найсильнішими моральними принципами".

Груш розповів про спеціальну Робочу групу з питань неопізнаних повітряних явищ, у якій сам працював. Групу очолював Департамент військово-морського флоту при Офісі заступника міністра оборони з питань розвідки та безпеки. Згодом її було реорганізовано і розширено в Офіс з вирішення питань аномальних явищ, який тепер займається і дослідженнями об'єктів, що діють під водою.

За словами Груша, уряд, його союзники та оборонні підрядники протягом десятиліть аж до сьогоднішнього дня піднімали часткові фрагменти, аж до неушкоджених транспортних засобів. Аналіз показав, що знайдені об'єкти мають "екзотичне походження (нелюдський інтелект, позаземне або невідоме походження) на основі морфології апарату і матеріалознавчих тестів, а також унікальну атомну структуру і радіологічні ознаки.

Цікаво й те, що Груш і його адвокати стверджують, ніби "подібні знахідки не обмежуються Сполученими Штатами. Це глобальне явище".

Що каже NASA

NASA зробило офіційну заяву. Агентство не сказало, що історія повністю неправдива, але заперечило, що йому щось відомо про претензії Груша.

Одним із ключових пріоритетів NASA є пошук життя в інших частинах Всесвіту, але поки що NASA не знайшло жодних достовірних доказів позаземного життя, і немає ніяких доказів того, що БПЛА є позаземними. NASA досліджує Сонячну систему і за її межами, щоб допомогти нам відповісти на фундаментальні питання, в тому числі на питання, чи ми самотні у Всесвіті,

– заявив представник NASA.

The Guardian також наводить вельми цікавий аналіз від Ніка Поупа, який раніше досліджував НЛО для британського міністерства оборони. Він назвав цю розповідь "дуже значущою" і каже, що історії в конспірологічних блогах – це одна справа, але все виходить на новий рівень, коли з'являються "справжні інсайдери". Поуп каже, що Груш знав, що ставки неймовірно високі, оскільки витік секретної інформації може мати серйозні наслідки. "Я думаю, що це зовсім інша справа, коли ти йдеш до Конгресу і звертаєшся до генерального інспектора розвідувального співтовариства і робиш це", – каже дослідник, додаючи, що за всю свою кар'єру ніколи не бачив жодного доказу знайдених інопланетних кораблів.