Ці органічні молекули, що складаються з вуглецевих ланцюжків, нагадують первинні будівельні блоки ранніх форм життя. Видатне досягнення спостереження таких віддалених сполук стало можливим завдяки використанню гравітаційного лінзування, яке часто називають "природним збільшувальним склом".

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Гравітаційне лінзування це явище, яке відбувається, коли дві галактики вирівнюються стосовно спостерігача на Землі, внаслідок чого гравітація галактики на передньому плані спотворює і підсилює світло від більш віддаленої галактики, в результаті чого утворюється так зване кільце Ейнштейна.



Гравітаційна лінза і кільце Ейнштейна / Фото S. Doyle / J. Spilker

Детальніше про відкриття

У центрі уваги дослідників був об'єкт, відомий як SPT0418-47, прихована в пилу галактика, яку гравітаційна лінза збільшила в 30-35 разів. Розташована на відстані 12 мільярдів світлових років від Землі, ця галактика виникла в часи, коли Всесвіту було лише 1,5 мільярда років.

Спектроскопічні дані, отримані телескопом Джеймса Вебба, показали, що міжзоряний газ у SPT0418-47 багатий на важкі елементи, що вказує на присутність попередніх зоряних поколінь, які жили і загинули в цьому далекому регіоні.

Що саме знайшли астрономи

Конкретна сполука, виявлена астрономами, класифікується як багатоядерний ароматичний вуглеводень. На нашій планеті ці органічні молекули часто зустрічаються у вихлопних газах двигунів внутрішнього згоряння та димі від лісових пожеж. Вважається, що вони складаються з вуглецевих ланцюгів і є найважливішими компонентами ранніх форм життя.

Кедар Фадке, один з астрономів, які брали участь у дослідженні, висловив своє захоплення новими інструментами, заявивши:

Завдяки новим інструментам у цьому дослідженні ми можемо побачити всі регіони, де знаходяться ці дрібні частинки пилу, регіони, які ми не могли побачити до Вебба. Нові спектроскопічні дані дозволяють нам спостерігати атомний і молекулярний склад далекої галактики, надаючи важливу інформацію про формування галактик у ранньому Всесвіті, їхній життєвий цикл та еволюцію.

А тим часом Науковці здійснили першу в світі успішну передачу сонячної енергії з космосу на Землю

Відкриття складних органічних сполук у галактиці на відстані 12 мільярдів світлових років від нас не лише розширює межі наукових досліджень, але й проливає світло на походження та еволюцію життя у Всесвіті. З кожним новим спостереженням астрономи отримують нові знання про формування та розвиток галактик на ранніх стадіях нашого Всесвіту. Дивовижні можливості телескопа Вебб продовжують переосмислювати наше розуміння космосу, спонукаючи людство до захопливої подорожі крізь простір і час.