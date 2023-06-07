Китайська ініціатива під кодовою назвою GW передбачає запуск величезної кількості супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) для конкуренції зі Starlink. Як повідомляє 24 Канал, Китай не планує обмежуватися звичайними методами конкуренції і навіть розглядає варіанти фізичного знищення супутників Ілона Маска.

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Китай не буде миритися з домінуванням Starlink

Вілл Локет у Medium розповідає, що масштаби плану протистояння Starlink вражають: Китай пропонує розгорнути загалом 13 000 супутників, що в рази більше, ніж діючий флот Starlink, який налічує близько 3500 активних супутників.



Виведення супутників Starlink на орбіту (вид з Землі) / Фото Unsplash

Цей приплив сателітів на орбіту не лише витіснить апарати Starlink, але й може значно знизити швидкість інтернету від Ілона Маска. Однак амбіції Китаю виходять далеко за рамки простої монополізації орбітального простору.

Китай готовий воювати

Супутники GW призначені для шпигунства за іншими апаратами на орбіті та виконання місій проти Starlink. Це виводить космічну галузь на новий рівень агресії та шпигунства. Китай виправдовує свою позицію тим, що високомобільні супутники Starlink можуть бути використані Сполученими Штатами для "завдання ударів по китайській космічній інфраструктурі".

Китай прагне впевнитися, що угруповання Starlink не витіснить низькоорбітальні ресурси, побоюючись, що американська компанія монополізує індустрію супутникового зв'язку, враховуючи її плани розширити угруповання до 40000 супутників.

План "Б"

Варто зазначити, що низка західних компаній, в тому числі Amazon, OneWeb, Viasat і Inmarsat, поділяють занепокоєння Китаю щодо монополізації супутникового інтернету компанією Starlink. Вони побоюються, що домінування Starlink витіснить конкурентів з галузі, залишивши лише одного постачальника супутникового зв'язку.

Через характер домінування Starlink на ринку, традиційні антимонопольні закони, які в основному зосереджені на злиттях і поглинаннях, не застосовуються. Як наслідок, лунають заклики до США створити більш суворий регуляторний орган, який би запобігав монополізму і захищав права споживачів.



Китайська ракета Чанчжен-5B / Фото CNSA

Щоб протистояти зростанню Starlink, науковці Китайського університету космічної інженерії порадили створити міжнародну коаліцію "анти-Старлінк". Ця коаліція повинна прикрити китайські прагнення витіснити Starlink роблячи їх менш антиамериканськими та більш узгодженими зі "справедливим використанням космосу".

Запобігаючи міжнародній напруженості і не допускаючи заміни Starlink китайською монополією, така коаліція могла б отримати підтримку західних країн, стурбованих станом своїх галузей супутникового зв'язку.

Чи трапиться військове протистояння у космосі?

Шлях, який обере Китай, покаже його справжні мотиви. Якщо він продовжить проєкт GW без створення коаліції, це означатиме експансіоністське захоплення територій, подібне до його дій у Південно-Китайському морі або проти Тайваню. І навпаки, об'єднання зусиль з іншими країнами продемонструє готовність співпрацювати і підтримувати мир у космосі.

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Хоча для повного розуміння конфлікту, що розгортається, потрібно більше деталей, очевидно, що Китай прагне встановити контроль над космосом, космічними дослідженнями і майбутніми космічними галузями. Битва за домінування між SpaceX, що представляє США, і китайською ініціативою GW неминуча і якою вона буде – покаже час.