Як повідомляє 24 Канал, Господарський суд міста Києва прийняв рішення на користь української компанії Starlink, припинивши дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг Starlink. Компанія Space Exploration Technologies, більш відома як SpaceX, подала позов до Господарського суду м. Києва проти ТОВ "Старлінк" та Державної організації "Державний департамент інтелектуальної власності та інновацій" з вимогою дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Старлінк". Однак суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

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Брудні ігри

Після рішення суду стало відомо, що український Starlink зіткнувся з масованою розподіленою DDoS-атакою – кібератакою, спрямованою на порушення роботи мережі або веб-сайту.

SpaceX, незадоволена рішенням суду, подала апеляцію до Північного комерційного апеляційного суду. Позивач просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва та ухвалити нове рішення, яким повністю задовольнити його позовні вимоги.

Розгляд апеляційної скарги відбудеться 16 травня об 11:00 у приміщенні суду. Від результату розгляду апеляції залежить майбутнє бренду Starlink в Україні, а також подальша доля судової тяганини між компанією SpaceX та українською компанією ТОВ "Старлінк".

Starlink це проєкт супутникового інтернет-сузір'я компанії SpaceX, який має на меті забезпечити глобальне інтернет-покриття з космосу за допомогою мережі з тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті. Проєкт привернув значну увагу та інвестиції з усього світу, оскільки Ілон Маск задумав його як спосіб забезпечити доступ до інтернету у віддалені райони з недостатнім рівнем обслуговування. Однак у різних країнах, у тому числі в Україні, виникли юридичні проблеми та регуляторні питання, оскільки SpaceX прагне захистити свій бренд і права на торговельну марку.

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За результатами розгляду апеляції уважно стежитимуть ентузіасти космосу та технологій, а також ті, хто цікавиться правовими та регуляторними аспектами космічної галузі, що стрімко розвивається. Поки SpaceX і українська компанія ТОВ "Старлінк" продовжують свою судову тяганину, майбутнє бренду Starlink в Україні під питанням. Кому дістанеться право на використання назви, дізнаємося вже зовсім скоро.