Це видатне досягнення стало можливим завдяки використанню експериментальної орбітальної платформи, яка передавала мікрохвильове випромінювання на приймач, розташований на даху інженерної лабораторії в кампусі Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені. Успішна передача підтвердила потенціал збору чистої енергії з космосу і доставки її на нашу планету.

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Як вдалося передати енергію з космосу на Землю

Інноваційна система, відома як Демонстратор космічної сонячної енергії (SSPD-1), була розроблена в Каліфорнійському технологічному інституті і запущена в космос у січні цього року в складі ракети-носія Transporter-6 компанії SpaceX. Цей 50-кілограмовий апарат був розміщений на супутниковому шасі Momentus Vigoride.

Уточнення! Momentus Vigoride це платформа розроблена російським підприємцем Михайлом Кокоричем, колишнім власником компанії "Техносила".

SSPD-1 складається з трьох важливих компонентів, кожен з яких призначений для тестування різних технологій, пов'язаних зі збором і передачею сонячної енергії з космосу на Землю. Наразі Каліфорнійський технологічний інститут повідомив про успішне випробування модуля MAPLE, який відповідає за захоплення сонячної енергії, перетворення її в мікрохвильове випромінювання і використання фазованої антени для передачі її на приймач на Землі.

Вражає те, що сам модуль MAPLE має функції бездротового приймача і передавача, демонструючи, що ця технологія ефективна навіть у складних умовах відкритого космосу. Усередині демонстратора сонячні батареї збирали енергію, яка передавалася від однієї стінки модуля до іншої, про що наочно свідчило загоряння світлодіодів всередині. Хоча сигнал, що передавався, був слабким, його було достатньо для перевірки принципу роботи.

Детальніше про SSPD-1: дивіться відео

Чому це важливо

Потенціал передачі сонячної енергії на Землю має величезне значення для використання екологічно чистої енергії у віддалених регіонах і районах, що постраждали від стихійних лих, де традиційна енергетична інфраструктура може бути недоступною або зруйнованою.

Ця технологія привернула увагу всього світу, і провідні країни інвестують у дослідження і розробки в цій галузі. Створюються численні експериментальні платформи як наземного, так і космічного базування, включаючи ініціативи російських вчених.

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Успішна передача сонячної енергії з космосу на Землю є значним кроком вперед у нашому пошуку стійких і поновлюваних джерел енергії. Оскільки вчені продовжують удосконалювати і розвивати цю технологію, реалізація більш чистого і зеленого майбутнього стає все більш відчутною.