Перші збурення в атмосфері будуть вже на другий день місяця – тоді вчені очікують бурю з K-індексом 4, що відповідає середнього сонячному шторму. Сьогодні ж, першого червня, все спокійно.

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Яким буде червень

З третього по п'ятнадцяте червня науковці не передбачають жодних збурень на Сонці. Рівень активності буде нормальним.

16 червня очікується буря середнього рівня, також з K-індексом 4.

17 червня Земля отримає один день перепочинку.

А вже з 18 червня протягом трьох днів прогнозують сильну магнітну бурю .

. Надалі аж до кінця місяця Сонце повинно бути спокійним.

Зазначимо, що не всі випадки високої активності Сонця загрожують нашій планеті. Річ у тім, що більшість спалахів, які продукує наша зоря, взагалі не спрямовані в наш бік. Вони можуть вилітати в космос у протилежну від Землі сторону й узагалі не впливати на нас.

Також нагадуємо, що прогнозування сонячної активності є приблизним, адже велика кількість параметрів, які постійно змінюються, дуже ускладнюють аналіз. Тож вчені завжди попереджають про ймовірність неочікуваних спалахів і викидів сонячної радіації. У випадку, якщо такий викид досягне Землі й зіткнеться з її атмосферою, люди на поверхні можуть спостерігати полярні сяйва, а електричні прилади та мережі можуть зіткнутися з проблемами в роботі.