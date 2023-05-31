Запущена в 2009 році, обсерваторія "Кеплер" була спеціально розроблена для пошуку екзопланет. Розташований на навколоземній орбіті, телескоп відстежував яскравість зірок на північному небі, використовуючи виявлення провалів у кривій блиску зірки для виявлення екзопланет, коли вони проходили перед своїми зорями-господарями.

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Протягом чотирьох років "Кеплер" старанно відстежував криві блиску 150 000 зірок, що призвело до відкриття приблизно 2 000 екзопланет. Хоча початкова місія завершилася, в баках обсерваторії ще залишалося паливо, що підтримувало наукові дослідження.

Однак вичерпання пального було не єдиною перешкодою, з якою зіткнувся телескоп. За чотири місяці до завершення місії один з гіроскопів "Кеплера" вийшов з ладу, а через десять місяців після вичерпання пального – ще один.

Коли з початкових чотирьох гіроскопів залишилося лише два, підтримувати стабільне позиціонування і контроль ставало дедалі складніше. В результаті телескоп був тимчасово вимкнений.

Продовження роботи

Навесні 2014 року "Кеплер" було відновлено, його систему стабілізації було полагоджено шляхом використання сонячного вітру як додаткової стабілізуючої сили. Цей прорив дозволив "Кеплеру" впевнено фокусуватися на десятках конкретних місць на небі.

Згодом телескоп продовжував свої наукові пошуки ще понад чотири роки, розділені на кілька "вилазок", відомих як кампанії. Остання кампанія розпочалася в серпні 2018 року, коли "Кеплер" працював на майже порожніх паливних баках.

Попри складні умови, телескоп збирав високоякісні дані протягом десяти днів і зміг пропрацювати ще тиждень з поступовою втратою стабілізації. 30 жовтня 2018 року космічний телескоп "Кеплер" було офіційно виведено з експлуатації.

Нові відкриття

Дві підтверджені екзопланети отримали назви K2-416 b і K2-417 b. K2-416 b приблизно в 2,6 рази більша за Землю і завершує оберт навколо своєї зірки приблизно за 13 днів. Натомість K2-417 b трохи більша за Землю, її розмір втричі перевищує розмір нашої планети, і вона обертається навколо своєї зірки кожні 6,5 днів. Обидві екзопланети підпадають під категорію "гарячих міні-Нептунів" через свій розмір і близькість до своїх зірок. Ці планети розташовані приблизно на відстані 400 світлових років від Землі.

Найбільша з трьох екзопланет – EPIC 246251988 b, яка також є планетою-кандидатом. За розміром майже в чотири рази більша за Землю, EPIC 246251988 b схожа на Нептун і завершує оберт навколо своєї зірки приблизно за 10 днів. Розташована на відстані 1200 світлових років від Землі, ця планета-кандидат є значною знахідкою в області екзопланет.

Ендрю Вандербург, доцент професор фізики у відділі астрофізики та космічних досліджень Кавлі Массачусетського технологічного інституту (MIT), висловив свої думки щодо цих відкриттів.

Ми знайшли, ймовірно, останні планети, відкриті "Кеплером", за даними, отриманими, коли космічний апарат буквально працював на межі можливостей. Хоча самі планети, можливо, не мають надзвичайних характеристик, їхнє дивовижне відкриття та історичне значення роблять їх інтригуючими об'єктами для вивчення.

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Велика спадщина

За майже дев'ять років спостережень "Кеплер" допоміг виявити більше, як половину з 5 000 екзопланет, які наразі зареєстровані за межами нашої Сонячної системи. Навіть в останні дні своєї роботи телескоп зробив значні відкриття, відкривши дві підтверджені екзопланети і одного потенційного кандидата в екзопланети.

Інтригуючим аспектом останнього аналізу даних "Кеплера" є залучення астрономів-аматорів. Ентузіасти-добровольці присвятили свій особистий час ручному аналізу даних, що призвело до цих відкриттів. Завдяки їхній відданості та кропіткій роботі було просіяно криві блиску приблизно 33 000 зірок, що сприяло безцінним знахідкам.