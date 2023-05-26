Симуляція під назвою "Знак у космосі", кількатижневий проєкт під керівництвом Даніели де Пауліс, нинішньої резидентки Інституту SETI в Маунтін-В'ю, Каліфорнія, та обсерваторії Грін-Бенк у Західній Вірджинії.

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Пауліс запевняє, що отримання послання від позаземної цивілізації стало б глибоко трансформаційним досвідом для всього людства. "Знак у космосі" пропонує безпрецедентну можливість відчутно відрепетирувати і підготуватися до цього сценарію через глобальну співпрацю, сприяючи безкінечному пошуку сенсу в усіх культурах і дисциплінах.

Робота з розшифровки "інопланетного" сигналу

Обсерваторія Грін Бенк – одна з трьох обсерваторій, які приймали сигнал орбітального апарату Trace Gas Orbiter, разом з Алленівською телескопічною решіткою Інституту SETI на півночі Каліфорнії та Радіоастрономічною станцією Медичіна на півночі Італії, яка знаходиться під управлінням Італійського національного інституту астрофізики.

Дослідники на кожному з цих об'єктів оброблятимуть сигнал і надаватимуть його своїм колегам по всьому світу і широкій громадськості. Команда проєкту хоче, щоб люди з різним досвідом вивчали сигнал і спробували свої сили в його розшифровці.

Цей експеримент – можливість для світу дізнатися, як спільнота SETI, у всьому її різноманітті, буде працювати разом, щоб отримати, обробити, проаналізувати і зрозуміти значення потенційного позаземного сигналу,

– сказав Ваель Фарах, науковий співробітник проекту ATA.

Фарах зауважив, що спілкування з позаземними істотами потребує не лише астрономічних знань, але й широких всебічних компетенцій у різних галузях. За допомогою проєкту "Знак у космосі" спільнота має намір зробити перші кроки на шляху до об'єднання для вирішення цього завдання зараз і в майбутньому.

Увага! Ви також можете долучитися до розшифрування повідомлення у рамках проєкту "Знаку у космосі". Уся необхідна інформація опублікована на офіційному сайті.

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Протягом наступних шести-восьми тижнів команда проєкту проведе серію Zoom-зустрічей, які, серед іншого, будуть присвячені соціальним наслідкам виявлення "техносигнатури" від розвиненого інопланетного життя.