Надзвичайна подія була знята на камеру в аеропорту Кернса в Квінсленді 20 травня, приблизно о 21:22 за місцевим часом. На відео, опублікованому на сторінці аеропорту у Facebook, видно початковий яскравий зелений спалах, за яким послідував вторинний білий спалах світла.

Дивіться також Просто про різницю між метеоритом, метеором та метеороїдом

Свідкам, озброєним смартфонами, відеореєстраторами і камерами спостереження, вдалося зафіксувати неймовірне видовище. Спалах було видно аж до Нормантона, на вражаючій відстані близько 600 кілометрів на захід. Вибуховий звук найінтенсивніше відлунював у Кройдоні, розташованому приблизно за 100 км на схід від Нормантона, що вказує на те, що метеор зустрів свою вогняну смерть десь над головою людей саме в цьому місті.

Що відомо про болід

Експерти припускають, що небесний непроханий гість був відносно невеликим, за оцінками, від 0,5-1 метра у діаметрі, і мчав крізь космос з приголомшливою швидкістю до 150 000 км/год. Бред Такер, астрофізик з Австралійського національного університету в Канберрі, поділився своїми міркуваннями зазначивши, що будь-які залишки метеорита, які досягнуть поверхні Землі, швидше за все, будуть крихітними.

Боліди, такі як цей вражаючий зелений метеор, виникають, коли метеори переживають збільшення тертя при вході в атмосферу Землі, що в кінцевому підсумку призводить до їх миттєвого руйнування з достатньою силою, щоб стався вибух.

Тертя накопичується і викликає яскраве світіння, а потім воно досягає точки розриву, що викликає величезний спалах і звуковий вибух,

– пояснили у Американському метеорному товаристві.

Більшість болідів зазвичай випромінюють біле або жовте світло, коли вибухають. Однак цей випадок був особливо примітним через вражаючий зелений відтінок, який з'явився під час його вибухової загибелі. Експерти зазначають, що інтенсивна концентрація металів, таких як залізо і нікель, всередині метеора сприяли появі виразного смарагдового сяйва.

Читайте на сайті Пошукова група знайшла метеорит, який вибухнув у небі між Англією та Францією

Болід над Києвом

Увечері 19 квітня жителі північних областей України стали свідками сліпучого зеленого спалаху в небі. Припущення про аварію супутника та низка мемів про позаземне життя швидко поширилися Інтернетом. Згодом Міжнародна метеорна організація оприлюднила вичерпний звіт про вибух боліда, який стався над Києвом.