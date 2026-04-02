У Мінцифри назвали наступне місто, де з'явиться 5G
- Київ стане наступним містом в Україні, де буде запущено 5G, після успішних пілотів у Львові, Бородянці та Харкові.
- Понад півмільйона українців вже протестували 5G, який забезпечує високу швидкість та стабільність зв'язку.
В Україні успішно стартував пілотний 5G у кількох містах. Київ стане наступним, де він буде запущений.
Уже є домовленість з операторами про чіткий дедлайн. Про це повідомив заступник голови Мінцифри з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю "РБК-Україна".
Що відомо про 5G в Україні?
3G повністю в Україні замінять до 1 січня 2031 року.
Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки – 4G є базою для розгортання 5G,
– пояснив Прибитько.
Пілотний 5G вже працює у Львові, Бородянці та з 14 лютого у Харкові.
За словами представника Мінцифри, уже понад півмільйона українців протестували 5G.
Для використання 5G потрібен сумісний смартфон і активація функції в налаштуваннях.
"Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону. Але найголовніше досягнення пілоту – це стабільність. Попри різкий стрибок навантаження на мережу, якість зв'язку не впала. Це і є головна цінність 5G: мережа витримує велику кількість активних користувачів одночасно без втрати швидкості", – розповів він.
Щодо Києва, то жодних регуляторних перепон з боку держави немає.
Наразі триває технічний етап запуску 5G у столиці. Мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, аби покриття було максимально якісним.
5G в Україні: останні новини
У Харкові запустили 5G просто під час весілля 14 лютого. Першими його протестували молодята Владислав і Катерина.
А от вперше в Україні 5G запустили у Львові. Це місто обрали тому, що там один із найвищих показників поширення смартфонів із підтримкою 5G.
Згодом пілотний проєкт охопив Бородянку. Там розвиток нового зв'язку поєднують із відновленням громади після руйнувань, спричинених Росією.