Техно Інтернет У Мінцифри назвали наступне місто, де з'явиться 5G
2 квітня, 09:33
Оновлено - 10:15, 2 квітня

Софія Рожик
Основні тези
  • Київ стане наступним містом в Україні, де буде запущено 5G, після успішних пілотів у Львові, Бородянці та Харкові.
  • Понад півмільйона українців вже протестували 5G, який забезпечує високу швидкість та стабільність зв'язку.

В Україні успішно стартував пілотний 5G у кількох містах. Київ стане наступним, де він буде запущений.

Уже є домовленість з операторами про чіткий дедлайн. Про це повідомив заступник голови Мінцифри з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю "РБК-Україна".

Що відомо про 5G в Україні?

3G повністю в Україні замінять до 1 січня 2031 року. 

Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки – 4G є базою для розгортання 5G, 
– пояснив Прибитько.

Пілотний 5G вже працює у Львові, Бородянці та з 14 лютого у Харкові.

За словами представника Мінцифри, уже понад півмільйона українців протестували 5G. 

Зверніть увагу! Для використання 5G потрібен сумісний смартфон і активація функції в налаштуваннях. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

"Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону. Але найголовніше досягнення пілоту – це стабільність. Попри різкий стрибок навантаження на мережу, якість зв'язку не впала. Це і є головна цінність 5G: мережа витримує велику кількість активних користувачів одночасно без втрати швидкості", – розповів він.

Щодо Києва, то жодних регуляторних перепон з боку держави немає.

Наразі триває технічний етап запуску 5G у столиці. Мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, аби покриття було максимально якісним.

5G в Україні: останні новини

  • У Харкові запустили 5G просто під час весілля 14 лютого. Першими його протестували молодята Владислав і Катерина.

  • А от вперше в Україні 5G запустили у Львові. Це місто обрали тому, що там один із найвищих показників поширення смартфонів із підтримкою 5G. 

  • Згодом пілотний проєкт охопив Бородянку. Там розвиток нового зв'язку поєднують із відновленням громади після руйнувань, спричинених Росією.