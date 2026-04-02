Уже є домовленість з операторами про чіткий дедлайн. Про це повідомив заступник голови Мінцифри з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю "РБК-Україна".

Що відомо про 5G в Україні?

3G повністю в Україні замінять до 1 січня 2031 року.

Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки – 4G є базою для розгортання 5G,

– пояснив Прибитько.

Пілотний 5G вже працює у Львові, Бородянці та з 14 лютого у Харкові.

За словами представника Мінцифри, уже понад півмільйона українців протестували 5G.

Для використання 5G потрібен сумісний смартфон і активація функції в налаштуваннях.

"Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону. Але найголовніше досягнення пілоту – це стабільність. Попри різкий стрибок навантаження на мережу, якість зв'язку не впала. Це і є головна цінність 5G: мережа витримує велику кількість активних користувачів одночасно без втрати швидкості", – розповів він.

Щодо Києва, то жодних регуляторних перепон з боку держави немає.

Наразі триває технічний етап запуску 5G у столиці. Мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, аби покриття було максимально якісним.

