Затемнення, що відбулося 7 вересня й було видиме в Україні, наробило чимало шуму в мережі. Глядачі з різних куточків світу буквально завалили інтернет фотографіями та відео криваво-червоного Місяця, демонструючи величезний інтерес до таких космічних подій. Тож у цьому матеріалі ми відповімо на питання про найближче місячне затемнення і чи варто чекати на нього цього року.

Затемнення Місяця: коли чекати наступне?

У 2025 році ми вже мали змогу спостерігати два затемнення Місяця. Перше відбулося 14 березня і його було добре видно на заході Європи. Тривало воно трохи більше трьох годин. Друге, як ми вже згадували, відбулося 7 вересня, пише 24 Канал. Ми активно висвітлювали цю подію, тож ви можете ознайомитися з нею.

Однак, цього року інших затемнень Місяця чекати не варто, оскільки найближче очікується лише у 2026 році.

Згідно з календарем затемнень, люди на планеті зможуть насолодитися видовищем не раніше 3 березня 2026 року . Судячи з усього, в Україні його буде видно погано. Найбільше пощастить азійським країнам та Австралії.

Після цього подія повториться 28 серпня 2026 року. Цього разу Європі пощастить більше, тож можна очікувати гарного видовища. Однак, на відміну від попереднього, це затемнення буде лише частковим.

Місячні затемнення з 2027 до 2030 року

20 лютого 2027 року. Півтінь. Добре видиме в Європі.

18 липня 2027 року. Півтінь.

17 серпня 2027 року. Півтінь.

12 січня 2028 року. Часткове. Добре видиме в Європі.

6 липня 2028 року. Часткове. Добре видиме в Європі.

31 грудня 2028 року. Повне. Добре видиме в Європі.

26 червня 2029 року. Повне. Добре видиме в Європі.

20 грудня 2029 року. Повне. Добре видиме в Європі.

15 червня 2030 року. Часткове. Добре видиме в Європі.

9 грудня 2030 року. Півтінь. Добре видиме в Європі.

Що таке кривавий Місяць і чому відбувається затемнення Місяця?

Кривавий Місяць – це популярна назва повного місячного затемнення, під час якого Місяць набуває червонуватого відтінку. Затемнення Місяця відбувається, коли Земля розташовується точно між Сонцем і Місяцем, відкидаючи свою тінь на поверхню супутника. Хоча Місяць обертається навколо Землі щомісяця, його орбіта трохи нахилена відносно земної, тому він зазвичай проходить вище або нижче земної тіні

Варто зазначити, що це не науковий термін, а назва, яку використовують для опису повного місячного затемнення. Червоний колір з'являється через унікальне явище, пов'язане з атмосферою Землі.

Процес забарвлення відбувається так:

Коли Місяць повністю заходить у найтемнішу частину тіні Землі (так звану умбру), прямі сонячні промені його не освітлюють.

Однак частина сонячного світла проходить по дотичній через атмосферу Землі.

Атмосфера нашої планети розсіює світло синього спектра, але пропускає промені червоного спектра.

Ці червоні промені заломлюються і потрапляють на поверхню Місяця, забарвлюючи його у відтінки від помаранчевого до темно-червоного. Цей ефект схожий на забарвлення неба під час сходу та заходу Сонця.

Насиченість і відтінок червоного кольору залежать від стану земної атмосфери в момент затемнення. Наявність хмар, пилу або попелу від вулканічних вивержень може вплинути на колір Місяця, роблячи його яскравішим або, навпаки, темнішим.