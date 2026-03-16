Дешевий MacBook Neo не замінить вам ноутбук на Windows і ось чому

Новий бюджетний MacBook Neo викликав великий інтерес завдяки своїй ціні та можливостям. Однак попри привабливу вартість і повноцінний досвід macOS, цей ноутбук все ще має суттєві обмеження, які можуть стати проблемою для тих, хто звик працювати з Windows або запускати специфічні програми цієї системи.

Останніми днями MacBook Neo став однією з найобговорюваніших новинок у технологічній спільноті. В якомусь сенсі він перевернув ринок недорогих ноутбуків, адже тепер виробники відчули суттєву конкуренцію з боку Apple і повинні представити відповідь, щоб не втратити частку ринку. І все ж Neo може бути не тим обраним який вам потрібен, попереджає 24 Канал, і на це є кілька причин.

Чи може MacBook Neo замінити ноутбук з Windows?

Apple вдалося створити відносно доступний ноутбук із функціональністю, близькою до звичних MacBook, запропонувавши його за 599 доларів. На цьому фоні навіть базова версія MacBook Air за 1099 доларів виглядає значно дорожчою альтернативою.

Такий цінник змушує говорити про потенційний вплив Neo на сегмент бюджетних і середніх ноутбуків. Частина користувачів може замислитися, чи є сенс купувати дешевий Chromebook, якщо за трохи більшу суму можна отримати майже повноцінний досвід роботи з macOS.

Аналогічно, ті, кого дратують нав'язані AI-функції або реклама в Windows, але раніше стримувала висока ціна Mac, тепер можуть змінити думку. Через це MacBook Neo навіть називають можливим конкурентом середньоцінових ноутбуків на Windows. Про це, наприклад, стверджує Lifehacker. Втім, настільки доступний Mac не обійшовся без компромісів.

Головні проблеми MacBook Neo

Перш за все цей малюк має всього 8 ГБ оперативної пам'яті навіть у версії з накопичувачем на 512 ГБ. Всі ми багато чули про магію оптимізації Apple, але цього замало навіть для них.

Крім того, клавіатура не отримала підсвічування, а один з USB-C-портів використовує старіший стандарт – це впливає як на швидкість заряджання, так і на передачу даних.

Окреме питання – підтримка Windows. Запустити цю операційну систему на MacBook Neo можна, але не напряму. Після переходу Apple на власні ARM-чипи зникла можливість встановлення Windows через Boot Camp, яка була доступна на комп'ютерах із процесорами Intel. Тепер для цього потрібно використовувати сторонні рішення з віртуалізацією.

Одним із таких інструментів є Parallels – добре відома програма, що дозволяє запускати Windows у віртуальній машині, не виходячи з macOS. Розробники підтвердили сумісність Neo зі своїм застосунком, а отже, чип A18 Pro здатен впоратися з такою задачею.

Проте самі ж представники Parallels попереджають: такий сценарій підходить лише для легких або епізодичних завдань, наприклад використання старих бізнес-інструментів чи вузькоспеціалізованих утиліт, пише MacRumors.

Для ресурсоємних програм, які активно навантажують процесор або графіку, цей ноутбук не стане оптимальним вибором.

Ситуацію ускладнює обсяг оперативної пам'яті. Для запуску Windows 11 у віртуальній машині потрібно щонайменше 4 ГБ ОЗП. Оскільки Neo має лише 8 ГБ без можливості розширення, macOS і сама віртуальна система фактично ділять ресурси навпіл.

Parallels працює паралельно з macOS, тому Windows відображається у вигляді окремого вікна – фактично як ще один застосунок поряд із Safari чи Mail. Якщо відкрити багато програм одночасно, продуктивність може помітно просісти.

Якщо ж потреба у Windows є ключовою, логічніше звернути увагу на бюджетні або середні ноутбуки з цією системою. Серед прикладів – Acer Aspire 3 або Acer Aspire 16, які пропонують нативну підтримку Windows без додаткових обмежень.

Кому підійде MacBook Neo?

Для користувачів, яким не потрібен запуск Windows-програм, MacBook Neo може стати цілком гідною заміною недорогому ноутбуку. Він підтримує популярні застосунки Microsoft із версіями для macOS – зокрема Word, PowerPoint і Teams.

А тим, хто хоче поєднати macOS і комфортнішу роботу з Windows через Parallels, варто розглянути інші моделі MacBook. Наприклад, на вторинному ринку можна знайти MacBook Air із чипом M1 і 16 ГБ оперативної пам'яті за схожі гроші. Хоча Neo у певних задачах випереджає M1, більший обсяг пам'яті значно полегшить запуск Windows у віртуальному середовищі.

Що ми знаємо про MacBook Neo?