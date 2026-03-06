Apple позиціонує MacBook Neo як доступний ноутбук для базових завдань. Він отримав достатні характеристики для щоденної роботи, але заради нижчої ціни компанія відмовилася від кількох функцій, до яких користувачі MacBook уже звикли. Про це пише Lifehacker.

Які функції Apple прибрала з MacBook Neo?

Touch ID відсутній у базовій версії. Найдешевша конфігурація MacBook Neo не має сенсора Touch ID. Це означає, що користувачам доведеться вводити пароль вручну щоразу під час входу або підтвердження дій.

Модель з Touch ID доступна лише у дорожчій версії, яка також отримує 512 ГБ пам'яті замість 256 ГБ. За неї доведеться доплатити приблизно 100 доларів.

Клавіатура без підсвітки. Традиційно ноутбуки Apple оснащуються підсвічуванням клавіатури, яке допомагає працювати у темних приміщеннях. У MacBook Neo цієї функції немає.

У добре освітленому середовищі це майже не відчувається, але під час роботи в темряві користувачам доведеться друкувати без підсвітки клавіш.

Немає дисплея з True Tone. Технологія True Tone автоматично підлаштовує кольори і яскравість екрана під освітлення навколо. Це робить картинку більш природною і менш різкою для очей.

MacBook Neo не має датчика освітлення, тому підтримки True Tone у цій моделі немає.

Неможливо збільшити обсяг оперативної пам'яті. Ноутбук постачається лише з 8 ГБ оперативної пам'яті. Варіантів із 16 ГБ або іншими конфігураціями Apple не пропонує.

Для простих завдань цього може вистачити, але під час одночасної роботи з багатьма програмами система може почати працювати повільніше.

Немає швидкої зарядки. На відміну від інших сучасних MacBook, модель Neo не підтримує швидку зарядку. У комплекті з ноутбуком постачається адаптер живлення USB-C потужністю 20 Вт.

Це достатньо для акумулятора ємністю 36,5 ват-години, але процес заряджання буде повільнішим, ніж у дорожчих моделей.

Відсутні порти Thunderbolt. MacBook Neo має лише два роз'єми USB-C – один USB 3 і один USB 2. Жоден із них не підтримує Thunderbolt.

Як пише Techradar, для більшості користувачів це не стане великою проблемою. Але аксесуари, які працюють тільки через Thunderbolt – наприклад деякі док-станції або зовнішні монітори – з цим ноутбуком використовувати не вийде.

Спрощений трекпад без Force Touch. У MacBook Neo прибрали трекпад Force Touch. Це означає, що він не реагує на силу натискання.

Через це недоступні функції, пов'язані з чутливістю до натиску, зокрема Force click або деякі мультитач-жести. Також це обмежує використання трекпада для малювання з урахуванням сили натискання.