Apple позиционирует MacBook Neo как доступный ноутбук для базовых задач. Он получил достаточные характеристики для ежедневной работы, но ради более низкой цены компания отказалась от нескольких функций, к которым пользователи MacBook уже привыкли. Об этом пишет Lifehacker.

Какие функции Apple убрала с MacBook Neo?

Touch ID отсутствует в базовой версии. Самая дешевая конфигурация MacBook Neo не имеет сенсора Touch ID. Это означает, что пользователям придется вводить пароль вручную каждый раз при входе или подтверждении действий.

Модель с Touch ID доступна только в более дорогой версии, которая также получает 512 ГБ памяти вместо 256 ГБ. За нее придется доплатить примерно 100 долларов.

Клавиатура без подсветки. Традиционно ноутбуки Apple оснащаются подсветкой клавиатуры, которая помогает работать в темных помещениях. В MacBook Neo этой функции нет.

В хорошо освещенной среде это почти не ощущается, но во время работы в темноте пользователям придется печатать без подсветки клавиш.

Нет дисплея с True Tone. Технология True Tone автоматически подстраивает цвета и яркость экрана под освещение вокруг. Это делает картинку более естественной и менее резкой для глаз.

MacBook Neo не имеет датчика освещения, поэтому поддержки True Tone у этой модели нет.

Невозможно увеличить объем оперативной памяти. Ноутбук поставляется только с 8 ГБ оперативной памяти. Вариантов с 16 ГБ или другими конфигурациями Apple не предлагает.

Для простых задач этого может хватить, но при одновременной работе со многими программами система может начать работать медленнее.

Нет быстрой зарядки. В отличие от других современных MacBook, модель Neo не поддерживает быструю зарядку. В комплекте с ноутбуком поставляется адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт.

Это достаточно для аккумулятора емкостью 36,5 ватт-часа, но процесс зарядки будет медленнее, чем у более дорогих моделей.

Отсутствуют порты Thunderbolt. MacBook Neo имеет только два разъема USB-C – один USB 3 и один USB 2. Ни один из них не поддерживает Thunderbolt.

Как пишет Techradar, для большинства пользователей это не станет большой проблемой. Но аксессуары, которые работают только через Thunderbolt – например некоторые док-станции или внешние мониторы – с этим ноутбуком использовать не получится.

Упрощенный трекпад без Force Touch. В MacBook Neo убрали трекпад Force Touch. Это означает, что он не реагирует на силу нажатия.

Из-за этого недоступны функции, связанные с чувствительностью к нажиму, в частности Force click или некоторые мультитач-жесты. Также это ограничивает использование трекпада для рисования с учетом силы нажатия.