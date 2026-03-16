В последние дни MacBook Neo стал одной из самых обсуждаемых новинок в технологическом сообществе. В каком-то смысле он перевернул рынок недорогих ноутбуков, ведь теперь производители почувствовали существенную конкуренцию со стороны Apple и должны представить ответ, чтобы не потерять долю рынка. И все же Neo может быть не тем избранным который вам нужен, предупреждает 24 Канал, и на это есть несколько причин.

Может ли MacBook Neo заменить ноутбук с Windows?

Apple удалось создать относительно доступный ноутбук с функциональностью, близкой к привычным MacBook, предложив его за 599 долларов. На этом фоне даже базовая версия MacBook Air за 1099 долларов выглядит значительно дороже альтернативой.

Такой ценник заставляет говорить о потенциальном влиянии Neo на сегмент бюджетных и средних ноутбуков. Часть пользователей может задуматься, есть ли смысл покупать дешевый Chromebook, если за чуть большую сумму можно получить почти полноценный опыт работы с macOS.

Аналогично, те, кого раздражают навязанные AI-функции или реклама в Windows, но ранее сдерживала высокая цена Mac, теперь могут изменить мнение. Из-за этого MacBook Neo даже называют возможным конкурентом среднеценовых ноутбуков на Windows. Об этом, например, утверждает Lifehacker. Впрочем, столь доступный Mac не обошелся без компромиссов.

Главные проблемы MacBook Neo

Прежде всего этот малыш имеет всего 8 ГБ оперативной памяти даже в версии с накопителем на 512 ГБ. Все мы много слышали о магии оптимизации Apple, но этого мало даже для них.

Кроме того, клавиатура не получила подсветку, а один из USB-C-портов использует более старый стандарт – это влияет как на скорость зарядки, так и на передачу данных.

Отдельный вопрос – поддержка Windows. Запустить эту операционную систему на MacBook Neo можно, но не напрямую. После перехода Apple на собственные ARM-чипы исчезла возможность установки Windows через Boot Camp, которая была доступна на компьютерах с процессорами Intel. Теперь для этого нужно использовать сторонние решения с виртуализацией.

Одним из таких инструментов является Parallels – хорошо известная программа, позволяющая запускать Windows в виртуальной машине, не выходя из macOS. Разработчики подтвердили совместимость Neo со своим приложением, а значит, чип A18 Pro способен справиться с такой задачей.

Однако сами же представители Parallels предупреждают: такой сценарий подходит только для легких или эпизодических задач, например использование старых бизнес-инструментов или узкоспециализированных утилит, пишет MacRumors.

Для ресурсоемких программ, которые активно нагружают процессор или графику, этот ноутбук не станет оптимальным выбором.

Ситуацию усложняет объем оперативной памяти. Для запуска Windows 11 в виртуальной машине нужно не менее 4 ГБ ОЗУ. Поскольку Neo имеет лишь 8 ГБ без возможности расширения, macOS и сама виртуальная система фактически делят ресурсы пополам.

Parallels работает параллельно с macOS, поэтому Windows отображается в виде отдельного окна – фактически как еще одно приложение рядом с Safari или Mail. Если открыть много программ одновременно, производительность может заметно просесть.

Если же потребность в Windows является ключевой, логичнее обратить внимание на бюджетные или средние ноутбуки с этой системой. Среди примеров – Acer Aspire 3 или Acer Aspire 16, которые предлагают нативную поддержку Windows без дополнительных ограничений.

Кому подойдет MacBook Neo?

Для пользователей, которым не нужен запуск Windows-программ, MacBook Neo может стать вполне достойной заменой недорогому ноутбуку. Он поддерживает популярные приложения Microsoft с версиями для macOS – в частности Word, PowerPoint и Teams.

А тем, кто хочет совместить macOS и более комфортную работу с Windows через Parallels, стоит рассмотреть другие модели MacBook. Например, на вторичном рынке можно найти MacBook Air с чипом M1 и 16 ГБ оперативной памяти за похожие деньги. Хотя Neo в определенных задачах опережает M1, больший объем памяти значительно облегчит запуск Windows в виртуальной среде.

