NASA визнало, що дах будинку у Флориді проломило космічне сміття з МКС

Американське космічне відомство NASA офіційно визнало, що уламок космічного сміття, який минулого місяця пробив дах будинку у Флориді, походить з Міжнародної космічної станції (МКС). Циліндричний об'єкт вагою близько двох кілограмів пробив будинок Алехандро Отеро в Неаполі, штат Флорида, ледь не зачепивши його сплячого сина в сусідній кімнаті.

Спочатку експерти підозрювали, що уламки були пов'язані з МКС, але тепер NASA підтвердило, що колись вони були частиною опорного бар'єру, який використовувався для кріплення акумуляторів на вантажному піддоні.

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Небезпека космічного сміття

Фахівці NASA очікували, що обладнання розпадеться при вході в атмосферу Землі 8 березня 2024 року. До цього піддон з використаними батареями кружляв орбітою кілька років і повинен був повністю згоріти в щільних шарах атмосфери нашої планети, однак частина вантажу все ж вціліла і звалилася прямо на будинок Отеро.

Цей інцидент є ще одним свідченням важливої проблеми космічного сміття, що захаращує орбіту Землі, включаючи різноманітне сміття від гайок і болтів до відпрацьованих ракетних прискорювачів.



Стійка, яка пережила вхід в атмосферу Землі і влучила в будинок / Фото NASA

Більшість цих об'єктів згорає при вході в атмосферу, але деякі з них залишаються частково неушкодженими, іноді приземляючись на населених територіях. На щастя, ніхто не постраждав, коли уламки протаранили будинок Отеро, залишивши значну діру в даху і верхньому поверсі.

Чому так сталося?

У NASA розпочали розслідування того, як частини вантажного піддону змогли витримати високу температуру при вході в атмосферу.

Агентство використовує інженерні моделі для прогнозування поведінки об'єктів під час входження в атмосферу, постійно оновлюючи ці моделі на основі нових даних. Хоча NASA перебуває під пильною увагою через подібні інциденти, вона не самотня у цій проблемі: космічна програма Китаю неодноразово була причиною падіння відпрацьованих частин ракет поблизу населених територій, що становило підвищену загрозу.

Варто зазначити, що ситуація з піддоном дещо відрізняється, адже фахівці NASA розрахували можливу поведінку піддона з батареями і ймовірність того, що шматок цього вантажу вціліє та впаде на заселені райони була мінімальною.

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Та й загалом, попри те, що інциденти, пов'язані з падінням космічного сміття на населені райони, трапляються рідко, останні оцінки показують, що ймовірність таких подій надзвичайно низька. Водночас низка стартапів займається розробкою проєктів космічних транспортних засобів, завданням яких буде збирати космічне сміття та контрольовано зводити його з орбіти.