Білл Нельсон, адміністратор NASA, повідомив, що незалежний огляд показав непрактичність існуючої пропозиції агентства. З оціночною вартістю в 11 мільярдів доларів і прогнозованими термінами, що виходять за межі 2040 року, доставка зразків, зібраних марсоходом Perseverance, стикається зі значними перешкодами.

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Тривалі часові рамки є неприйнятними. Наша мета – висадити астронавтів на Марс протягом 2040-х років,

– заявив Нельсон, наголосивши на необхідності оперативного рішення.

Новий план

NASA має намір шукати альтернативні методи транспортування зразків марсіанського ґрунту, маючи на меті завершити роботу до 2030-х років з бюджетом, що не перевищує 7 мільярдів доларів.

Незалежна оцінка, проведена у вересні минулого року, підсвітила складнощі попередньої місії NASA з повернення зразків ґрунту з Марса. Запуск місії, який спочатку планувався на 2027 або 2028 рік, був запланований з урахуванням технічних перешкод і ризиків, однак наявні терміни залишилися недосяжними.

SpaceX може допомогти

У відповідь на заклик NASA до інноваційних рішень генеральний директор SpaceX Ілон Маск запропонував допомогу. Він зауважив, що флагманська ракета компанії під назвою Starship може бути використана агентством для для прискореної доставки.

Маск зауважив, що SpaceX зможе транспортувати значні корисні вантажі з Марса протягом приблизно п'яти років, що відповідає прагненню NASA до ефективності та рентабельності.

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Водночас сам корабель Starship досі не готовий. Попередній тестовий політ хоч і був доволі успішним з огляду на цілі місії, все ж закінчився втратою корабля. Окрім цього, після успішного випробування системи Starship на неї чекає низка доопрацювань та удосконалень, політ на Місяць і Марс, а там ще й зліт та повернення на Землю, що буде вкрай не простим завданням.