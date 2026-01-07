Зразки з Марса ніколи не повернуться: надважлива космічна місія втратила шанс на продовження

Одна з найамбітніших наукових ініціатив NASA, пов’язана з Марсом, фактично завершилася. Рішення Конгресу щодо бюджету поставило хрест на планах доставити на Землю зразки порід, які вже кілька років збирає марсохід Perseverance. Наслідки цього кроку виходять далеко за межі одного проєкту.

Чому США відмовилися від повернення марсіанських зразків?

Програма Mars Sample Return, яку в NASA розробляли понад десятиліття, офіційно втратила політичну підтримку. Компромісний бюджетний законопроєкт на поточний фінансовий рік прямо зазначає, що Конгрес не підтримує чинну версію місії. Хоча документ ще мають ухвалити обидві палати й підписати, для наукової спільноти це вже означає кінець проєкту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science.

MSR мала стати логічним продовженням роботи марсохода Perseverance, який з 2021 року досліджує кратер Єзеро та збирає керни марсіанських порід. Десятки герметичних контейнерів уже підготовлені до відправлення, але тепер вони залишаються на поверхні Марса без чіткого плану подальших дій. Планетологи відкрито говорять про втрату унікального наукового шансу.

Ключовим аргументом проти місії стала її вартість. До 2024 року бюджет MSR розрісся до приблизно 11 мільярдів доларів, що викликало різку критику з боку Конгресу. Навіть переглянута версія програми, представлена на початку 2025 року з оцінкою близько 7 мільярдів доларів, не змогла змінити ситуацію. Інші наукові місії NASA також стикаються з перевитратами, і MSR почали сприймати як фінансово токсичний проєкт.

Бюджет MSR не лишиться без діла

Водночас закриття програми частково звільняє ресурси для інших напрямів. Компромісний бюджет передбачає 7,25 мільярда доларів на науку NASA, що лише на 1 відсоток менше, ніж торік, і значно більше за пропозицію Білого дому скоротити фінансування вдвічі. Це дає шанс відновити місії до Венери та пришвидшити підготовку апарата для дослідження Урана.

Що далі з дослідженнями Марса

Варто зазначити, що повного скасування марсіанського напряму не відбулося. Близько 110 мільйонів доларів перерозподіляють у програму "Mars Future Missions". Кошти підуть на розвиток технологій, які створювалися для MSR, зокрема систем посадки в розрідженій атмосфері Марса. У NASA це розглядають як внесок для можливого перезапуску ідеї в майбутньому.

Наслідки скасування місії

Закриття MSR має міжнародні наслідки. Місія планувалася спільно з Європейським космічним агентством, яке вже активно працювало над орбітальним апаратом для доставки контейнера із зразками на Землю. Тепер ESA може переробити цей апарат на іншу самостійну орбітальну місію, що ускладнить або зробить дорожчим можливе відновлення MSR у майбутньому для США.

Наукова цінність зібраних зразків при цьому лише зросла. У 2024 році Perseverance виявив породу з мінеральними структурами, які можуть бути слідами давнього мікробного життя, писало видання Notebookcheck. Без лабораторних досліджень на Землі підтвердити або спростувати це неможливо. На тлі того, що Китай активно розвиває власну програму доставки зразків з Марса, відмова США виглядає як стратегічний крок назад у боротьбі за лідерство в міжпланетній науці.

Окреме питання – майбутнє самого Perseverance. Марсохід працює вже майже 5 років і близький до завершення своєї програми збору зразків. Науковці очікують від NASA чіткого плану, як агентство збирається використати результати цієї місії в нових умовах.