Образцы с Марса никогда не вернутся: важнейшая космическая миссия потеряла шанс на продолжение

Одна из самых амбициозных научных инициатив NASA, связанная с Марсом, фактически завершилась. Решение Конгресса по бюджету поставило крест на планах доставить на Землю образцы пород, которые уже несколько лет собирает марсоход Perseverance. Последствия этого шага выходят далеко за пределы одного проекта.

Почему США отказались от возвращения марсианских образцов?

Программа Mars Sample Return, которую в NASA разрабатывали более десятилетия, официально потеряла политическую поддержку. Компромиссный бюджетный законопроект на текущий финансовый год прямо отмечает, что Конгресс не поддерживает действующую версию миссии. Хотя документ еще должны принять обе палаты и подписать, для научного сообщества это уже означает конец проекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

MSR должна была стать логическим продолжением работы марсохода Perseverance, который с 2021 года исследует кратер Езеро и собирает керны марсианских пород. Десятки герметичных контейнеров уже подготовлены к отправке, но теперь они остаются на поверхности Марса без четкого плана дальнейших действий. Планетологи открыто говорят об утрате уникального научного шанса.

Ключевым аргументом против миссии стала ее стоимость. К 2024 году бюджет MSR разросся до примерно 11 миллиардов долларов, что вызвало резкую критику со стороны Конгресса. Даже пересмотренная версия программы, представленная в начале 2025 года с оценкой около 7 миллиардов долларов, не смогла изменить ситуацию. Другие научные миссии NASA также сталкиваются с перерасходами, и MSR начали воспринимать как финансово токсичный проект.

Бюджет MSR не останется без дела

В то же время закрытие программы частично освобождает ресурсы для других направлений. Компромиссный бюджет предусматривает 7,25 миллиардов долларов на науку NASA, что лишь на 1 процент меньше, чем в прошлом году, и значительно больше предложения Белого дома сократить финансирование вдвое. Это дает шанс возобновить миссии к Венере и ускорить подготовку аппарата для исследования Урана.

Что дальше с исследованиями Марса

Стоит отметить, что полной отмены марсианского направления не произошло. Около 110 миллионов долларов перераспределяют в программу "Mars Future Missions". Средства пойдут на развитие технологий, которые создавались для MSR, в частности систем посадки в разреженной атмосфере Марса. В NASA это рассматривают как вклад для возможного перезапуска идеи в будущем.

Последствия отмены миссии

Закрытие MSR имеет международные последствия. Миссия планировалась совместно с Европейским космическим агентством, которое уже активно работало над орбитальным аппаратом для доставки контейнера с образцами на Землю. Теперь ESA может переделать этот аппарат на другую самостоятельную орбитальную миссию, что усложнит или сделает дороже возможное восстановление MSR в будущем для США.

Научная ценность собранных образцов при этом только возросла. В 2024 году Perseverance обнаружил породу с минеральными структурами, которые могут быть следами древней микробной жизни, писало издание Notebookcheck. Без лабораторных исследований на Земле подтвердить или опровергнуть это невозможно. На фоне того, что Китай активно развивает собственную программу доставки образцов с Марса, отказ США выглядит как стратегический шаг назад в борьбе за лидерство в межпланетной науке.

Отдельный вопрос – будущее самого Perseverance. Марсоход работает уже почти 5 лет и близок к завершению своей программы сбора образцов. Ученые ожидают от NASA четкого плана, как агентство собирается использовать результаты этой миссии в новых условиях.