Perseverance сделал открытие в районе Вернодден кратера Езеро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert. Он наткнулся на камень шириной около 80 сантиметров, который команда миссии назвала Фиппсаксла (Phippsaksla) в честь скалы в Норвегии. Ровер сделал два снимка объекта и провел его спектральный анализ.

Почему этот камень считают гостем из космоса?

С помощью камер Mastcam-Z марсоход сделал детальные снимки объекта. Далее ровер использовал лазеры и спектрометры инструмента SuperCam для анализа химического состава находки.



Фиппсаксла (Phippsaksla) / Фото NASA

Полученные данные подтвердили, что порода содержит высокую концентрацию никеля и железа. Такой химический состав характерен для ядер планет или скалистых астероидов, поэтому на поверхности Марса подобные объекты являются большой редкостью. Это дает основания предполагать, что Фиппсаксла (так назвали загадочный камень) имеет метеоритное происхождение.



Ученые считают, что Фиппсаксла имеет внемарсианское происхождение / Фото NASA

Для Perseverance это не первая подобная находка. Ранее в сентябре 2024 года марсоход находил "зеброподобный" камень на поверхности, который стал предметом интереса ученых ,как тогда рассказывали в NASA. Да и вообще Красная планета богата загадочными камнями, странные находки и интересные места.

Интересный факт! Название Perseverance означает настойчивость. Такое меткое имя было выбрано в рамках конкурса проведоного NASA в 2019 году, а его автором является 13-летний ученик седьмого класса Александр Матер из штата Вирджиния, о чем говорится на сайте Департамента энергетики США.

Почему ученые не уверены?

Ученые отмечают, что без детального лабораторного анализа на Земле невозможно с полной уверенностью утверждать о космическом происхождении находки.

В агентстве NASA не уточнили, была ли попытка взять образец камня. Даже если бы она была успешной, доставка образцов на Землю является отдаленной перспективой. Миссия по возвращению материалов, ранее планировавшаяся на начало 2030-х годов, теперь ожидается не ранее 2040-х.

Напомним, что компания Lockheed Martin предложила спасти миссию NASA по возвращению образцов Марса на Землю. Их план предусматривает замену текущего модуля на меньший, создание более легкого Mars Ascent Vehicle и использование более легкой системы возвращения на Землю.

Чем Perseverance занимается на Марсе?

Марсоход Perseverance, запущен NASA в 2020 году и успешно доставлен в кратер Езеро на Марсе в 2021-м, стал флагманским аппаратом для исследований Красной планеты, обюладнаний многими инструментами, которые позволяют ему изучать не только поверхю Марса, но и погружаться на небольшую глубину для сбора образцов поверхности.

Основной целью миссии марсохода является поиск следов древней микробной жизни и изучение геологии Марса для подготовки будущих пилотируемых полетов. Perseverance исследует различные участки дна древнего озера, собирает образцы марсианских горных пород и почвы, а также проводит химический и минералогический анализ собранного материала с помощью спектрометров, буровой установки, камер и других научных инструментов.

Образцы упаковываются в герметичные капсулы для потенциальной будущей доставки на Землю. Кроме геологических исследований, Perseverance изучает климат Марса, атмосферу, пыль и различные физические процессы, происходящие на поверхности планеты.

Он также имел небольшого помощника – марсианский вертолет Ingenuity, который имел только одну миссию – доказать возможность полетов на Марсе. В конце концов малыш совершил впечатляющие 67 полетов, пролетев примерно 17,7 километров над поверхностью Марса завершив свою работу из-за досадной поломки, но превзойдя все ожидания команды.



Perseverance и Ingenuity на поверхности Марса (рендер) / Фото NASA

Среди самых значительных открытий марсохода – обнаружение органических соединений в горных породах, которые образовались в водной среде, подтверждение прошлого наличия озера и речной дельты в кратере Езеро, а также нахождение редких метеоритов с высоким содержанием железа и никеля.

В рамках своей работы ровер не только накапливает ценные научные данные, но и помогает лучше понять потенциал Марса для будущего освоения человеком.