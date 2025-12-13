Как гравитация соседних планет формирует земной климат?

Земля никогда не движется вокруг Солнца в изоляции. Постоянное гравитационное притяжение от других планет Солнечной системы медленно меняет форму земной орбиты, угол наклона земной оси и направление, в котором направлены земные полюса. Это приводит к циклическим колебаниям климата, которые простираются на миллионы лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Исследователи во главе со Стивеном Кейном провели детальное компьютерное моделирование, чтобы понять, какую роль в этих циклах играет Марс. Ученые виртуально меняли массу Марса от нуля до десяти раз от его настоящей величины и следили, как эти изменения влияли на орбитальные вариации Земли в течение миллионов лет. Результаты указывают на то, что Марс является ключевым игроком в определении земных оледенений.

Два главных цикла

Самой стабильной характеристикой во всех симуляциях оказался 405-тысячелетний цикл эксцентриситета – цикл, связанный с взаимодействием между Венерой и Юпитером. Этот цикл можно сравнить с метрономом, который создает постоянный ритм под земными климатическими колебаниями, и он остается неизменным независимо от массы Марса.

Однако более короткие 100-тысячелетние циклы, которые контролируют переходы между ледяными эпохами, критически зависят от Марса. В симуляциях, когда Марс становится более массивным, эти циклы удлиняются и усиливаются, что соответствует усиленному взаимовлиянию орбитальных движений внутренних планет. Это стало открытием для ученых, поскольку, если увеличение массы усиливает влияние, то это влияние есть и на текущем уровне массы Марса.

Большой цикл

Наиболее впечатляющим открытием стало то, что когда масса Марса в моделях приближается к нулю, полностью исчезает один из критически важных для климата циклов, пишет Universe Today. Так называемый "большой цикл", который длится 2,4 миллиона лет и вызывает долгосрочные климатические колебания, существует лишь потому, что Марс имеет достаточную массу для создания правильного гравитационного резонанса.

Этот цикл связан с медленным вращением орбит Земли и Марса и определяет, сколько солнечного света получает Земля в течение миллионов лет.

Влияние на наклон земной оси

Гравитационное воздействие Марса также влияет на наклон земной оси. Еще один известный науке цикл, который занимает 41 тысячу лет, можно проследить в геологических записях. Он удлиняется с увеличением массы Марса. Если бы Марс был в десять раз тяжелее, этот цикл сместился бы к доминантному периоду от 45 до 55 тысяч лет, что существенно изменило бы закономерность роста и отступления ледяных щитов.

Что это нам дает?

Эти выводы имеют значение и за пределами изучения собственной планеты. Понимание влияния соседних планет помогает оценивать пригодность для жизни планет земного типа у других звезд. Землеподобная планета с массивным соседом в правильной орбитальной конфигурации могла бы переживать климатические колебания, которые предотвращают крайнее охлаждение или делают ее сезоны более благоприятными для возникновения жизни.

Исследование демонстрирует, что земные циклы Милановича – это не просто взаимодействие Земли и Солнца или Земли и газовых гигантов. Они являются результатом работы всего нашего планетного соседства, где Марс играет неожиданную, но чрезвычайно важную роль в формировании земного климата, подытоживает исследование, пока опубликованное в виде препринта на ArXiv.

Предположение, о котором пока никто не говорит

Ученые уже долгое время пытаются понять, почему наша планета сейчас настолько теплая. Безусловно, мы знаем о проблеме парниковых выбросов, но подсчеты и моделирование показывают, что даже с учетом всех выбросов и прихода теплых течений Эль-Ниньо в прошлые годы, атмосфера планеты имеет более высокую температуру, чем должна была бы иметь.

Таким образом, вероятно, существуют неизвестные нам факторы, которые влияют на глобальное потепление, усиливая и без того пагубное влияние человека. Вполне возможно, что до сих пор неизвестные нам влияния планет, которые управляют пока что невыявленными циклами, влияют на потепление и оно должно было бы наступить даже без влияния человека. Но мы еще больше усиливаем его, приближая катастрофу цивилизации.

Возможное выявление и понимание таких воздействий могло бы помочь нам осознать потребность в скорейшем охлаждении планеты, а следовательно разработке технологий для этого.