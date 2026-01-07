Фотография зафиксировала сложный рельеф, сформированный древними потоками подземных вод миллиарды лет назад, и показывает результаты длительной работы робота на поверхности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Какие секреты скрывает марсианский пейзаж на новом фото?

В ноябре 2025 года аппарат Curiosity сделал фото пейзажа, напоминающего космическую открытку, во время пребывания на склонах горы Шарп.

Для создания этой панорамы специалисты NASA объединили черно-белые снимки, сделанные навигационными камерами в два разных марсианских дня (соли 4 722 и 4 723).

Кадры фиксировали местность в 16:15 по местному времени и в 08:20 следующего утра. Чтобы подчеркнуть изменение освещения в течение суток, к финальному изображению добавили синие и желтые оттенки, что помогает лучше различить детали ландшафта.



Curiosity на Марсе / Фото NASA

На переднем плане панорамы видно тень самого марсохода и колеи от его колес, что тянутся от места предыдущего бурения под названием Valle de la Luna.

Что Curiosity делает в этой зоне?

Сейчас Curiosity расположен на хребте над так называемой "коробчатой формацией" – сетью минеральных гребней. Эти структуры возникли миллиарды лет назад, когда грунтовые воды заполняли трещины в скалах, а впоследствии ветер выветрил мягкую породу, оставив только затвердевшие минеральные жилы.

Ученые изучают эти слои, поскольку они хранят историю превращения Марса из влажного мира в холодную пустыню. Недавно робот с помощью бура на манипуляторе взял образец породы на вершине хребта в точке Nevado Sajama.

Гора Шарп, высота которой составляет 5 километров, остается главной целью миссии с момента посадки аппарата в 2012 году. На горизонте снимка, примерно в 40 километрах от марсохода, можно увидеть край кратера Гейл.

Несмотря на длительный срок эксплуатации, миссия становится более эффективной благодаря новым возможностям автономности. Робот теперь способен проводить научные наблюдения одновременно с передачей данных на орбитальные аппараты, что позволяет максимально полезно использовать энергию его ядерного источника питания.