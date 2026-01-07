Фотографія зафіксувала складний рельєф, сформований давніми потоками підземних вод мільярди років тому, та показує результати тривалої роботи робота на поверхні, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Які секрети приховує марсіанський пейзаж на новому фото?

У листопаді 2025 року апарат Curiosity зробив фото краєвиду, що нагадує космічну листівку, під час перебування на схилах гори Шарп.

Для створення цієї панорами фахівці NASA об'єднали чорно-білі знімки, зроблені навігаційними камерами у два різні марсіанські дні (соли 4 722 та 4 723).

Кадри фіксували місцевість о 16:15 за місцевим часом та о 08:20 наступного ранку. Щоб підкреслити зміну освітлення протягом доби, до фінального зображення додали сині та жовті відтінки, що допомагає краще розрізнити деталі ландшафту.



Curiosity на Марсі / Фото NASA

На передньому плані панорами видно тінь самого марсохода та колії від його коліс, що тягнуться від місця попереднього буріння під назвою Valle de la Luna.

Що Curiosity робить у цій зоні?

Зараз Curiosity розташований на хребті над так званою "коробчастою формацією" – мережею мінеральних гребенів. Ці структури виникли мільярди років тому, коли ґрунтові води заповнювали тріщини в скелях, а згодом вітер вивітрив м'яку породу, залишивши лише затверділі мінеральні жили.

Науковці вивчають ці шари, оскільки вони зберігають історію перетворення Марса з вологого світу на холодну пустелю. Нещодавно робот за допомогою бура на маніпуляторі взяв зразок породи на вершині хребта в точці Nevado Sajama.

Гора Шарп, висота якої становить 5 кілометрів, залишається головною ціллю місії з моменту посадки апарата у 2012 році. На горизонті знімка, приблизно за 40 кілометрів від марсохода, можна побачити край кратера Гейл.

Попри тривалий термін експлуатації, місія стає ефективнішою завдяки новим можливостям автономності. Робот тепер здатний проводити наукові спостереження одночасно з передачею даних на орбітальні апарати, що дозволяє максимально корисно використовувати енергію його ядерного джерела живлення.