Обліт Місяця наживо: пряма трансляція головної фази місії Artemis 2

Місія Artemis 2 ось-ось сягне кульмінації – розпочнеться історичний обліт Місяця. Це один з ключових етапів, оскільки екіпаж спостерігатиме за супутником так, як люди не робили цього понад 50 років.

NASA розпочало спеціальну пряму трансляцію обльоту Місяця місією Artemis 2, повідомляє 24 Канал. Екіпаж уже прокинувся та переходить до підготовки одного з найважливіших етапів польоту – семигодинного зближення з супутником Землі.

Як проходить підготовка до обльоту Місяця?

Шостий день польоту для екіпажу Artemis 2 почався рано – астронавти прокинулися та отримали традиційне "пробудження" від Центру управління польотами. Саме цей день стане ключовим у всій місії, адже попереду – обліт Місяця.

Паралельно NASA розпочало свою постійну трансляцію у спеціальному форматі: глядачам показують окремий ефір, присвячений лише цій події. У ньому обіцяють кадри з борту корабля Orion, переговори екіпажу та коментарі фахівців.

Пряма трансляція зближення з Місяцем – дивітьсявідео:

Екіпаж у складі Ріда Вайзмана, Віктора Гловер, Крістіни Кох і Джеремі Гансена уже розпочав підготовку до обльоту. Перед головною фазою польоту астронавти налаштовують обладнання, перевіряють камери та готують кабіну – зокрема, зменшують освітлення, щоб краще фіксувати деталі поверхні Місяця.

Сам обліт триватиме близько семи годин. Протягом цього часу астронавти спостерігатимуть як ближній, так і зворотний бік Місяця, а також виконуватимуть наукові завдання. У програмі – десятки цілей для дослідження та тисячі фотографій, які пізніше передадуть на Землю.

Окрему увагу приділяють і комунікації з глядачами: хоча не всі етапи будуть доступні наживо через технічні обмеження і 40-хвилинну перерву, NASA планує максимально показати перебіг історичного польоту.

Це перший пілотований обліт Місяця з часів Apollo 17, тому інтерес до трансляції без перебільшення безпрецедентний. Нагадаємо, що місія Artemis 2 є важливим кроком перед наступними польотами, які передбачають висадку людей на поверхню супутника.