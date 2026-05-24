Пентагон розсекретив нові матеріали про НЛО та аномальні явища
Пентагон оприлюднив другу партію відео та документів про неідентифіковані повітряні явища. Вони роками залишалися маловідомими або засекреченими.
Нові матеріали містять записи загадкових об’єктів над Перською затокою, Сирією та Іраном, а також свідчення військових і астронавтів NASA. Про це повідомляє The Guardian.
Дивіться також Знизу постукали: Дональд Трамп опублікував ШІ-зображення, на якому він ув'язнює інопланетянина
Що було в архівах США про загадкових об’єктів у небі?
Міністерство оборони США опублікувало другу частину архівних матеріалів про неідентифіковані повітряні явища, які у США офіційно називають UAP. До нового релізу увійшли 50 відео та документів, серед яких – записи з військових платформ, свідчення цивільних осіб, пілотів і навіть астронавтів NASA.
Одне з найобговорюваніших відео було зняте у 2019 році над Перською затокою. На кадрах, зроблених інфрачервоним датчиком американської військової платформи, видно три невідомі об’єкти, які летять у строю.
Пентагон показав нові матеріали про НЛО: дивіться відео
Ще один запис 2022 року демонструє групу з чотирьох об’єктів біля узбережжя Ірану. Також Пентагон оприлюднив відео, зняте над Сирією у 2021 році. На ньому зафіксований об’єкт, який різко прискорюється та зникає з поля зору на швидкості, що нагадує сцени з науково-фантастичних фільмів.
У частині матеріалів містяться архіви NASA. Зокрема, оприлюднили запис переговорів астронавта Воллі Шірри під час місії Mercury-Atlas 8 у 1962 році. Він повідомляв диспетчерам про "маленькі білі об’єкти", які нібито рухалися поруч із капсулою.
У самому Пентагоні наголосили, що громадськість "зрештою може скласти власну думку щодо інформації, що міститься в цих файлах". Водночас у відомстві зазначили, що не мають підтверджень позаземного походження жодного з об’єктів.
Астрофізик Ніл деГрасс Тайсон також скептично оцінив новий реліз.
В історії науки правильним поясненням ніколи не були магія чи інопланетяни,
– заявив він на своємо YouTube-каналі StarTalk.
За словами Тайсона, більшість подібних явищ, ймовірно, мають раціональне пояснення, а включення матеріалів NASA до архівів про НЛО "може вводити в оману".
Пентагон уже повідомив, що працює над третьою хвилею публікацій файлів UAP, яку планують представити найближчим часом.
Чи справді НЛО бачили й в Україні?
У травні 2026 року тема НЛО знову опинилася в центрі уваги одразу у двох країнах – Україні та США, але в абсолютно різних контекстах. В Україні невідомі об'єкти в небі розглядають насамперед як потенційну військову загрозу, тоді як у США влада взялася за масштабне розсекречення архівів про неідентифіковані аномальні явища.
Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" оприлюднив відео загадкового об'єкта, який українські військові зафіксували ще у 2023 році, та пояснив, що подібні випадки вивчають на рівні Головного управління розвідки. За його словами, в Україні існує спеціальна система збору даних про незрозумілі повітряні об'єкти, адже за ними можуть стояти нові розробки Росії або невідомі типи безпілотників.
Водночас джерела, пов'язані з протиповітряною обороною, закликають не романтизувати тему НЛО та пояснюють, що більшість таких випадків мають цілком земне походження.
У США адміністрація Дональда Трампа відкрила доступ до сотень раніше засекречених файлів Пентагону про UAP – так офіційно називають НЛО. Серед оприлюднених матеріалів – свідчення військових пілотів, астронавтів NASA, відео загадкових об'єктів над Сирією, Перською затокою та Казахстаном, а також архіви місій "Аполлон".
Попри резонанс, американські науковці та представники Пентагону наголошують: жоден із документів не підтверджує існування позаземного життя, а більшість аномалій можуть мати технічне або природне пояснення.