Супутник Starlink згорів у небі США, залишивши по собі вогняний слід над чотирма штатами

Минулої суботи ввечері, 9 листопада, в небі чотирьох штатів США спостерігали сліпучу вогняну кулю. Подія привернула увагу численних очевидців, а саме видовище було пов'язане з тим, що супутник Starlink компанії SpaceX увійшов в атмосферу Землі та згорів у щільних її шарах.

Американське метеорне товариство отримало 36 повідомлень від мешканців Колорадо, Канзасу, Техасу та Оклахоми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Більшість спостережень було зафіксовано з місті Оклахома-Сіті та районі Даллас-Форт-Ворт. Коли супутник продовжував рухатися на південь, він почав розпадатися – цей ефект спостерігали свідки в Техасі і ділилися ним у соціальних мережах.

Супутник Starlink згорає в атмосфері Землі: дивіться відео

На відео видно, як супутник повільно пролітає в правій частині екрана над деревами залишаючи по собі палаючий слід.

Що відомо про супутник

Об'єкт, ідентифікований астрономами як супутник зв'язку Starlink-4682, був запущений в рамках місії SpaceX Starlink 4-23 у 2022 році, яка вивела на орбіту групу з 54 супутників.

Наразі на орбіті перебуває понад 7 000 супутників Starlink, і SpaceX регулярно розширює своє угруповання, а супутники щодня знову входять в атмосферу Землі, що часто призводить до подібних вогняних шоу.

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Деякі вчені застерігають, що такі подї у підсумку можуть негативно вплинути на атмосферу. Згоряючи, супутники вивільняють оксид алюмінію – речовину, яка може пошкодити озоновий шар і змінити властивості атмосфери відбивати сонячне світло, що потенційно може призвести до екологічних наслідків протягом наступного десятиліття.