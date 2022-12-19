Підсумки року: найважливіші події світу технологій

Рік добігає кінця. Це означає, що час згадати найбільш помітні події, котрі сколихнули світ технологій у 2022 році. Подій було чимало, однак ми вибрали найважливіші.

24 канал зібрав усі події року, які справді не варто оминати увагою. До списку потрапили важливі космічні місії та запуски, дослідження в галузі енергетики, зміни в Twitter та інше.

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Запуск телескопа Джеймса Вебба

Розпочати цю підбірку варто з телескопа Джеймса Вебба. Хоч він і був запущений 25 грудня 2021 року, але до місця свого постійного розташування прибув у січні. Перші знімки почали отримувати ще пізніше.

Вебб – головний довгобуд NASA, на який витратили майже 10 мільярдів доларів. Запуск космічної обсерваторії постійно переносився з різних причин.

Телескоп є найбільшим, найдорожчим та найчутливішим оптичним та інфрачервоним космічним телескопом в історії людства, та одним із найважливіших проєктів астрономії XXI століття. Він вважається наступником Хаббла як головної місії NASA.

Апарат уже на етапі налаштовування почав робити фотографії та відкриття. Так, він зміг розгледіти найдавніші та найвіддаленіші зірки та галактики, зробити фото планет Сонячної системи, показав туманності та багато іншого.

У червні про телескоп повідомили неприємні новини: одне з його дзеркал зіткнулося з мікрометеоритом. Це призвело до пошкодження, однак оператори з NASA скорегували інші дзеркала, щоб компенсувати втрату. Вебб сконструйований із певним запасом продуктивності саме на такі випадки.

Компанії та бренди підтримують Україну

З початком російського вторгнення багато технологійних компаній оголосили про вихід із ринку окупантів. Рашисти залишилися без технологій Apple, Sony, AMD, Boeing, Cisco, Ericsson та десятків інших. Пішли й деякі сервіси, серед яких Spotify та Netflix. Кілька інших брендів все ще дозволяють росіянам користуватися безплатними програмами, але припинили приймання платежів, що унеможливило покупки.

Разом із тим в Україну почали заходити нові бренди. Так, у нас запрацювали PayPal і Starlink. Компанія Sony нарешті додала українську мову до PlayStation 5. Те ж саме зробив і Facebook в додатку для iOS. З українською мовою почав працювати й один з найкращих онлайн-перекладачів DeepL.

Ілон Маск купує Twitter

Уже навесні починається епопея довкола Twitter. Ілон Маск спочатку купив акції компанії, а згодом заявив, що хоче придбати її всю, ставши єдиним власником. Так з'явилась угода, яка була закрита лише в жовтні після численних суперечок та взаємних обвинувачень між тодішнім керівництвом та главою Tesla.

Буквально з перших же годин Маск почав вносити зміни. Він звільнив тисячі працівників, а тим, хто лишився нав'язав "хардкорну" понаднормову роботу. Тепер прямо в офісі компанії організували спальні місця, щоб люди могли залишатися ночувати на робочому місці. Крім того, новий глава активно змінює політику модерування контенту, планує нові функції та видаляє деякі старі.

Однак справи в компанії йдуть не дуже добре. Через суперечливі заяви Маска щодо "свободи слова", а також розблокування сторінок, які раніше порушували правила, рекламодавці призупинили свої кампанії, побоюючись зростання кількості дискримінації, мови ворожнечі, расизму тощо. Це призвело до значних грошових втрат.

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Термоядерна енергетика

2022 рік став роком проривів у дослідженні термоядерної енергетики, яка потенційно може стати екологічним та невичерпним джерелом енергії для всього людства.

Перш за все варто згадати про важливе відкриття, зроблене швейцарськими дослідниками. Вони виявили, що вчені всього світу неправильно розуміли фізику термоядерної плазми . Відкриття у підсумку дозволить отримувати більше енергії з термоядерних реакторів, а самими установками стане простіше управляти.

. Відкриття у підсумку дозволить отримувати більше енергії з термоядерних реакторів, а самими установками стане простіше управляти. Навесні стало відомо про успішні випробування австралійського стартапу HB11, який працює над альтернативним підходом до синтезу – замість температур у мільйон градусів для запуску реакції використовують лазерні імпульси. Команда досягла успіху й оголосила про досягнення термоядерного синтезу.

Однак найважливіша новина з'явилась у грудні. Американські вчені разом із Міністерством енергетики США оголосили про історичне досягнення: вперше вдалося виробити на 50 відсотків більше енергії, ніж витрачено на живлення експерименту та запуск реакції. Це не означає, що вже скоро ми зможемо повноцінно перейти на новий вид енергії, адже кількість її поки що невелика. Перед ученими стоїть завдання масштабувати процес і вдосконалити його.

Всім подобається Dynamic Island

Не можна не згадати й про нові iPhone 14. Цього року компанія Apple нарешті позбавила користувачів набридлого "чубчика", який роками критикували навіть фанати. Його замінив динамічний острівець – Dynamic Island. Однак пощастило тільки старшим моделям, iPhone 14 Pro та Pro Max. Молодші ж поки залишаються в старому дизайні.

Над Dynamic Island компанія добре попрацювала, вписавши його в інтерфейс. Область острівця постійно змінюється, реагуючи на дії користувача та контент на екрані. Вона може розширюватись, щоб показати сповіщення, надати довідкову інформацію, показати результати матчу тощо.

Таке дизайнерське рішення дало свої результати. Багато користувачів обирали дорожчі моделі саме через наявність Dynamic Island.

DART врізається в астероїд

Восени також відбулася подія, яка потенційно зможе врятувати людство від падіння астероїда. Апарат NASA DART успішно врізався в астероїд Діморфос. Цей проєкт – спроба перевірити, чи може людство змінити траєкторію астероїда прямо в космосі. Це перша у світі "випробувальна місія планетарної оборони" і вона була визнана вкрай успішною.

Масові звільнення у технологічному секторі

Під кінець року в складних умовах опинилися технологічні компанії. Роками вони росли й розширювались, але тепер змушені звільняти десятки тисяч працівників через збитки, яких зазнають через економічний спад. Лише в листопаді кількість звільнених корпораціями людей склала 45 тисяч.

Людство повертається на Місяць

16 листопада стартувала ще одна важлива місія, яка неодноразово переносилася через проблеми. Мова про Artemis 1, яка знаменує початок повернення людства на Місяць. У рамках місії запустили ракету Space Launch Systems, яка доставила в космос апарат Orion.

Orion узяв курс на Місяць, облетів його та надіслав велику кількість фотографій та відео. Місія завершилася успіхом: 11 грудня апарат повернувся на Землю.

Тепер NASA формуватиме плани щодо "Артеміди-2", яка має запустити астронавтів у 10-денну місію навколо Місяця у 2024 році. Наступний після цього політ, "Артеміда-3", висадить астронавтів біля південного полюса Місяця у 2025 або 2026 році. Майбутні місії в рамках програми NASA "Артеміда" допоможуть побудувати дослідницьку базу в цьому регіоні, який, як вважається, багатий на водяну кригу.