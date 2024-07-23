Ці прості правила продовжать життя вашого Android смартфона від батареї

Смартфони давно стали обов'язковими аксесуарами в нашому житті. Вони допомагають нам залишатися на зв'язку, бути в курсі подій, розважатися і навіть працювати. Однак постійне використання може швидко розрядити акумулятор. Розповідаємо, що потрібно зробити аби збільшити час роботи телефона.

Пристрої на Android пройшли довгий шлях з погляду часу автономної роботи, але все ще є деякі речі, які ви можете зробити, щоб отримати максимальну енергоефективність ґаджета. Редакція Техно 24 зібрала поради, які допоможуть вам збільшити час роботи смартфона від батареї.

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Дізнайтеся, що витрачає заряд батареї

Першим кроком до максимального збільшення часу роботи акумулятора вашого Android-пристрою є визначення причини, що найбільше його розряджає. На щастя, Android робить це легко.

Ви можете моніторити стан батареї і побачити, як його виснажує кожна програма:

Перейдіть в "Налаштування", "Акумулятор", Використання акумулятора.

цю інформацію можна знайти в розділі "Налаштування" > "Акумулятор і догляд за пристроєм" > "Акумулятор".

Знайшовши перелік програм, ви можете побачити, які з них використовують найбільше заряду з моменту останнього заряджання у відсотках. Ви також можете прокрутити список вниз, щоб побачити використання системних програм.

Якщо ви виявите, що програма використовує більше заряду, ніж ви вважаєте за потрібне, спробуйте знайти її "полегшену" версію, або взагалі видалити, якщо вона вам не потрібна.

Обмежте споживання енергії для програм

Після виявлення програм, що сильно розряджають акумулятор, ви можете дещо покращити ситуацію. Застосунок можна перевести в один з трьох режимів оптимізації заряду акумулятора:

Необмежений,

Оптимізований,

Обмежений.

Перемикатися між цими режимами можна на інформаційній сторінці програми в розділі "Налаштування". Програми, які розряджали ваш акумулятор, слід перевести в режим "Оптимізовано" або "Обмежено".

Використайте режим "Економія заряду"

, що обмеження використання акумулятора застосунком може мати неочікувані наслідки, тож, якщо ця програма важлива для вас, краще залишити все на місці.

Ще одна порада для збільшення часу роботи акумулятора на вашому Android-пристрої – увімкнути режим економії заряду або енергозбереження.

Ви можете налаштувати цю функцію наступним чином:

Перейдіть в "Налаштування", "Акумулятор", "Економія заряду акумулятора", "Догляд за акумулятором і пристроєм", "Енергозбереження".

Galaxy цю функцію можна увімкнути перемикачем на панелі швидких функцій, яка доступна свайпом згори в низ по екрану (чимало інших моделей також мають вмикач режиму економії енергії у цьому меню).

До речі, можливість автоматичного ввімкнення режиму економії заряду акумулятора за розкладом або досягненням відповідного відсотка розрядки можна налаштувати заздалегідь.

Увімкніть відображення відсотка заряду акумулятора

Ця проста можливість дозволить вам в цифрах бачити скільки саме відсотків заряду батареї ще доступно. Для багатьох користувачів саме такий варіант сприйняття кращий ніж іконка батареї, яка поступово спустошується.

Увімкнути цю функцію можна ось так:

Зайдіть в "Налаштування", "Акумулятор", "Відсоток заряду акумулятора" або "Сповіщення", "Додаткові налаштування", "Показувати відсоток заряду акумулятора".

Залежно від моделей смартфонів покроковий шлях налаштувань може змінюватися, однак основний алгоритм приблизно однаковий для усіх моделей Android смартфонів. Крім того, ви можете скористатися пошуком функції у налаштуваннях.

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Ці поради та рекомендації допоможуть вашому телефону або планшету працювати довше, що дозволить вам залишатися на зв'язку, бути в курсі подій та розваг довше без необхідності постійно шукати зарядний пристрій.