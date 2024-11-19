У Балтійському морі пошкоджено два підводних інтернет-кабелі

У понеділок, 18 листопада, з'явилося повідомлення про те, що розірвано литовський підводний інтернет-кабель, який експлуатувався компанією Telia. Це сталося одразу після аналогічного інциденту з фінсько-німецьким кабелем напередодні. Ці події викликали питання про потенційні причини і наслідки для регіональних комунікацій.

Про пошкодження свого кабелю повідомив Литовський телекомунікаційний оператор Telia, розповідає 24 Канал з посиланням на LRT.

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Інтернет-кабель з'єднував Литву і Швецію. За словами Андрюса Шемешкявічюса, керівника технологічного відділу Telia, розрив стався близько 10 години ранку 17 листопада, що призвело до раптової втрати зв'язку.

Хоча кабель і раніше зазнавав збоїв у роботі, це перший випадок повного обриву. Шемешкявічюс пояснив типові пошкодження кабелю судноплавством, наприклад, коли судна, що неправильно стоять на якорі, зачіпають кабель на мілководді.

Однак у цьому випадку він звернув увагу на унікальну обставину: кабель Telia був пошкоджений одразу ж після випадку з пошкодженням аналогічного кабелю між Фінляндією і Німеччиною, що викликає підозри.

Що відомо про ці кабелі

Пошкоджений кабель Telia перетинає шлях кабелю C-Lion1, що з'єднує Гельсінкі з німецьким портом Росток протяжністю 1200 кілометрів, про пошкодження якого фінський оператор Cinia повідомив на початку цього тижня.

Шемешкявічюс наголосив, що перехрестя займає лише близько 10 квадратних метрів, що свідчить про те, що пошкодження обох кабелів не є випадковим.

Очевидно, що це не було випадковим падінням якоря одного судна; це могло бути щось більш серйозне,

– зазначив він.

Як це вплине на зв'язок і чи можна його поремонтувати

Обрив кабелю Telia спричинив скорочення пропускної здатності інтернету в Литві на третину. Зв'язок був тимчасово перенаправлений через резервні лінії, що пом'якшило вплив на клієнтів. Ремонт фінсько-німецького кабелю C-Lion1, за оцінками, займе від 5 до 15 днів.

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Хоча судноплавство залишається потенційною головною причиною пошкодження, наразі тривають розслідування, щоб визначити, чи не вплинули інші чинники на ці інциденти. Деякі з джерел навіть висунули припущення, що до пошкодження підводних кабелів може бути причетна Росія.