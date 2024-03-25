Центр просторових технологій запустив сайт з дослідженням атаки на Маріупольський драмтеатр

Досліджуючи атаку на Маріупольський драматичний театр команда Центру просторових технологій створила "Просторовий архів". Цей сайт-архів є рефлексією сформованою у тісній взаємодії з людьми, що стали свідками атаки.

Як повідомляє 24 Канал, команда зібрала та проаналізувала тисячі фотографій, відео, супутникових знімків та публікацій у соціальних мережах, а також записала понад 100 годин розмов зі свідками.

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16 березня 2022 року на будівлю Маріупольського драматичного театру Росією було скинуто авіабомбу. Напередодні удару театр слугував сховком для тисяч цивільних.

"Просторовий архів" складається з:

Десяти відео зі свідками вибуху, які були створені у форматі просторових інтерв’ю та одного глибинного інтервʼю.

Діаграм, візуалізацій та 3D моделей, які надають результатам дослідження просторовий вимір відкриваючи ключовий метод аналізу, до якого зверталася команда.

Трьох дослідницьких текстів із результатами дослідження, що розповідають про роль театру як укриття та аналізують наслідки атаки. Вони документують та розповідають про події в місті та театрі під час облоги, а також рефлексують про дії окупаційної влади спрямовані на приховування цього воєнного злочину.

Одними з головних джерел інформації для дослідження стали зображення з супутників, а також фото та відео з телефонів свідків атаки, які їм вдалося зберегти та передати. Від початку ці фото задокументували руйнування міста та самого театру, а також складні умови перебування для людей, що переховувалися там. Але водночас вони зафіксували й колективні практики взаємодопомоги та самоорганізації, що існували в цьому просторі.

Презентація дослідження відбулася 7 березня в Українському кризовому медіацентрі в Києві та 9 березня в Берліні в рамках Київського бієнале. Також 16 березня до других роковин атаки на Маріупольський театр в Українському домі пройде спеціальний показ напрацювань команди CST. На показі будуть продемонстровані 10 інтерв’ю зі свідками атаки на театр та коротка презентація проєкту.

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Проєкт реалізовано за дослідницької підтримки Forensis та Forensic Architecture. Сайт та інтерв’ю підготовлено за підтримки Європейського союзу та Міжнародного Фонду "Відродження" в рамках спільної ініціативи "Європейське Відродження України".