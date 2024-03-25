Как сообщает 24 Канал, команда собрала и проанализировала тысячи фотографий, видео, спутниковых снимков и публикаций в социальных сетях, а также записала более 100 часов разговоров со свидетелями.

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16 марта 2022 года на здание Мариупольского драматического театра Россией была сброшена авиабомба. Накануне удара театр служил убежищем для тысяч гражданских.

"Пространственный архив" состоит из:

Десяти видео со свидетелями взрыва, которые были созданы в формате пространственных интервью и одного глубинного интервью.

Диаграмм, визуализаций и 3D моделей, которые придают результатам исследования пространственное измерение открывая ключевой метод анализа, к которому обращалась команда.

Трех исследовательских текстов с результатами исследования, рассказывающих о роли театра как укрытия и анализирующих последствия атаки. Они документируют и рассказывают о событиях в городе и театре во время осады, а также рефлексируют о действиях оккупационных властей, направленных на сокрытие этого военного преступления.

Одними из главных источников информации для исследования стали изображения со спутников, а также фото и видео с телефонов свидетелей атаки, которые им удалось сохранить и передать. Сначала эти фото задокументировали разрушения города и самого театра, а также сложные условия пребывания для людей, скрывавшихся там. Но одновременно они зафиксировали и коллективные практики взаимопомощи и самоорганизации, существовавших в этом пространстве.

Важно! Презентация исследования состоялась 7 марта в Украинском кризисном медиацентре в Киеве и 9 марта в Берлине в рамках Киевского биеннале. Также 16 марта ко второй годовщине атаки на Мариупольский театр в Украинском доме пройдет специальный показ наработок команды CST. На показе будут продемонстрированы 10 интервью со свидетелями атаки на театр и короткая презентация проекта.

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Проект реализован при исследовательской поддержке Forensis и Forensic Architecture. Сайт и интервью подготовлено при поддержке Европейского союза и Международного Фонда "Возрождение" в рамках совместной инициативы "Европейское Возрождение Украины".