О прекращении работы стало известно накануне. Блокировка охватывает широкий спектр продуктов и сервисов Microsoft для российских юридических лиц, информирует 24 Канал.

Читайте на сайте Хакеры могут шпионить за нами используя практически любой ИИ чат-бот

Какие сервисы прикроют для россиян?

Перечень сервисов, которые станут недоступными для российских компаний немалый:

Access,

Excel,

Project,

Publisher,

SharePoint/SharePoint Server,

Visio,

InfoPath,

InfoPath Forms Server и другие.

Кроме того, в списке также есть облачная платформа Azure и связанные с ней службы:

Dynamics 365,

Forefront Identity Manager,

Microsoft Intune,

System Center,

Power Apps,

Power Automate,

PowerShell,

Visual C++,

Visual Studio,

Visual Studio Code.

Хотя Exchange Server пока не упоминается, он может быть включен позже из-за возможности расширения функциональных ограничений.

Блокировка также повлияет на локальное программное обеспечение, ключи активации будут деактивированы и недоступны для повторной активации после переустановки.

Служба поддержки Microsoft CSP сообщила, что клиенты Microsoft потеряют доступ к своим данным после прекращения подписки, которое произойдет не позднее 20 марта 2024 года. Данные будут храниться максимум 24 месяца после прекращения действия подписки. Клиенты не смогут реактивировать свои подписки без лицензии от государственного регулятора. Microsoft вернет предоплату за непредоставленные услуги (подписки).

Смотрите также Вернутся к флешкам и дискам: какой сокрушительный удар Microsoft нанесет российским компаниям

Этот шаг знаменует собой переломный момент для российского бизнеса, полагающегося на продукты Microsoft, и ставит вопрос о будущем доступности технологий и услуг в регионе.