Про припинення роботи стало відомо напередодні. Блокування охоплює широкий спектр продуктів і сервісів Microsoft для російських юридичних осіб, інформує 24 Канал.

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Які сервіси прикриють для росіян?

Перелік сервісів, які стануть недоступними для російських компаній чималий:

Access,

Excel,

Project,

Publisher,

SharePoint/SharePoint Server,

Visio,

InfoPath,

InfoPath Forms Server та інші.

Крім того, у списку також є хмарна платформа Azure та пов'язані з нею служби:

Dynamics 365,

Forefront Identity Manager,

Microsoft Intune,

System Center,

Power Apps,

Power Automate,

PowerShell,

Visual C++,

Visual Studio,

Visual Studio Code.

Хоча Exchange Server наразі не згадується, він може бути включений пізніше через можливість розширення функціональних обмежень.

Блокування також вплине на локальне програмне забезпечення, ключі активації будуть деактивовані та недоступні для повторної активації після перевстановлення.

Служба підтримки Microsoft CSP повідомила, що клієнти Microsoft втратять доступ до своїх даних після припинення підписки, яке відбудеться не пізніше 20 березня 2024 року. Дані зберігатимуться максимум 24 місяці після припинення дії підписки. Клієнти не зможуть реактивувати свої підписки без ліцензії від державного регулятора. Microsoft поверне передоплату за ненадані послуги (підписки).

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Цей крок знаменує собою переломний момент для російського бізнесу, що покладається на продукти Microsoft, і ставить питання про майбутнє доступності технологій і послуг в регіоні.