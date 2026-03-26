У Приват24 стався збій: частина клієнтів не може користуватися застосунком
У роботі мобільного застосунку Приват24 виникли технічні проблеми. Частина клієнтів повідомляє про неможливість авторизуватися або скористатися сервісами банку. Водночас інші користувачі зазначають, що програма працює без збоїв.
Про це повідомляє 24 Канал.
Що сталося із застосунком банку?
Мобільний додаток Приват24 зіткнувся з перебоями в роботі, через що деякі клієнти банку не можуть увійти до своїх облікових записів. Користувачі повідомляють про труднощі з авторизацією та доступом до функцій застосунку.
Водночас ситуація виглядає неоднозначною: проблеми виникають не у всіх. Частина клієнтів зазначає, що сервіс працює у звичайному режимі, без помітних затримок або помилок. Це може свідчити про локальний або частковий характер збою, який впливає лише на окремих користувачів чи регіони.
Станом на зараз точні причини перебоїв залишаються невідомими. Користувачі продовжують ділитися повідомленнями про проблеми в роботі додатка, очікуючи на стабілізацію сервісу.
Що нового в ПриватБанку
З 1 березня ПриватБанк оновив ліміт на зняття готівки через банкомати. При знятті готівки через касу відділення необхідно попередньо замовити послугу, де ліміт складає 100 тисяч гривень.
Також у Приваті повідомили клієнтам, що в 2026 році банк продовжить безкоштовно доставляти картки клієнтам як в Україні, так і за кордон. Замовити нову картку можна в застосунку Приват24.
Нагадаємо, що з 1 лютого 2026 року Приватбанк дозволив власникам бізнес-карток Visa та Mastercard одну пільгу, проте пільговий період триватиме лише місяць.