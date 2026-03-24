Apple готується інтегрувати рекламні оголошення у Apple Maps, розширюючи напрямок сервісного бізнесу. Запуск можуть оголосити вже найближчим часом, а самі оголошення з’являться влітку. Про це пише Bloomberg.

Дивіться також Цьогорічний захід Apple WWDC 2026 нарешті дасть нам те, чого всі так довго чекали

Як працюватиме реклама в Apple Maps?

Механіка роботи буде схожа на модель, яку використовує Google Maps. Бізнеси зможуть змагатися за рекламні місця у результатах пошуку. Наприклад, ресторан може заплатити за запит "sushi", щоб його заклад відображався першим у списку.

Подібний підхід вже застосовує Yelp, де компанії також можуть просувати свої послуги через платні позиції у видачі.

Для Apple це частина ширшої стратегії – збільшити доходи від сервісів. Наразі цей сегмент приносить компанії понад 100 мільярдів доларів на рік і становить більше чверті загального виторгу. Ще десять років тому його частка була меншою за 10%.

Втім, напрямок сервісів стикається з викликами. Регулятори в різних країнах тиснуть на модель App Store, змушуючи компанію змінювати правила. Окрім того, під питанням опинилася багатомільярдна угода з Alphabet щодо пошуку Google, особливо на тлі розвитку AI-пошукових технологій.

Як пише GSMarena, реклама може стати способом компенсувати потенційне падіння доходів у цих сферах. Хоча рекламний бізнес компанії поки що відносно невеликий, за оцінками аналітиків, у 2026 році він може принести близько 8,5 мільярда доларів.

Рекламний напрямок очолює Todd Teresi, який підпорядковується Eddy Cue. Минулого року компанія перейменувала свій рекламний підрозділ із Search Ads на Apple Ads, що підкреслює амбіції у цьому сегменті.

Поява реклами в Картах – лише частина ширшого розширення. Раніше Apple додала нові рекламні місця в App Store, використовує рекламні можливості в трансляціях Major League Soccer на платформі Apple TV, а також розвиває монетизацію в додатку News і сервісі подкастів.

Очікується, що реклама в Maps з’явиться не лише на iPhone, а й на інших пристроях компанії та у вебверсії сервісу.