Apple готовится интегрировать рекламные объявления в Apple Maps, расширяя направление сервисного бизнеса. Запуск могут объявить уже в ближайшее время, а сами объявления появятся летом. Об этом пишет Bloomberg.

Как будет работать реклама в Apple Maps?

Механика работы будет похожа на модель, которую использует Google Maps. Бизнесы смогут соревноваться за рекламные места в результатах поиска. Например, ресторан может заплатить за запрос "sushi", чтобы его заведение отображалось первым в списке.

Подобный подход уже применяет Yelp, где компании также могут продвигать свои услуги через платные позиции в выдаче.

Для Apple это часть более широкой стратегии – увеличить доходы от сервисов. Сейчас этот сегмент приносит компании более 100 миллиардов долларов в год и составляет более четверти общей выручки. Еще десять лет назад его доля была меньше 10%.

Впрочем, направление сервисов сталкивается с вызовами. Регуляторы в разных странах давят на модель App Store, заставляя компанию менять правила. Кроме того, под вопросом оказалась многомиллиардная сделка с Alphabet по поиску Google, особенно на фоне развития AI-поисковых технологий.

Как пишет GSMarena, реклама может стать способом компенсировать потенциальное падение доходов в этих сферах. Хотя рекламный бизнес компании пока что относительно небольшой, по оценкам аналитиков, в 2026 году он может принести около 8,5 миллиарда долларов.

Рекламное направление возглавляет Todd Teresi, который подчиняется Eddy Cue. В прошлом году компания переименовала свое рекламное подразделение с Search Ads на Apple Ads, что подчеркивает амбиции в этом сегменте.

Появление рекламы в Картах – лишь часть более широкого расширения. Ранее Apple добавила новые рекламные места в App Store, использует рекламные возможности в трансляциях Major League Soccer на платформе Apple TV, а также развивает монетизацию в приложении News и сервисе подкастов.

Ожидается, что реклама в Maps появится не только на iPhone, но и на других устройствах компании и в веб-версии сервиса.